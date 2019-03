Forum voor Democratie roept op om “te linkse leerkrachten” aan te geven via kliklijn LH

28 maart 2019

17u02 2 Volgens de Nederlandse partij Forum voor Democratie, de partij van Thierry Baudet die vorige week nog de provinciale verkiezingen won, worden leerlingen en studenten in het onderwijs geïndoctrineerd. Daarom is de partij gestart met een “kliklijn voor “te linkse leerkrachten”. Een leerkracht gaf zich ondertussen zelf aan.

“Bijna dagelijks krijgen we berichten binnen van ouders en leerlingen die zich zorgen maken over de indoctrinatie in het Nederlandse onderwijs”, aldus Rob Rooken van het Forum voor Democratie in een YouTube-video. Volgens de partij dringen die leerkrachten hun persoonlijke opvattingen op aan de leerlingen. Daarom roept de studiedienst van de partij, het Renaissance Instituut, ouders, studenten en leerlingen op om informatie en getuigenissen op te sturen.

“Moderne schandpaal”

De reactie heeft ondertussen veel reacties uitgelokt bij leerkrachten, politiek en vakbonden. Minister van Onderwijs Arie Slob zei gisteren afstand te nemen van het meldpunt. “Dat wordt het een moderne schandpaal zoals in de Middeleeuwen waar iedereen langsloopt en wat kan gooien.”

“Ik moet de eerste leraar nog tegenkomen die zijn leerlingen wil indoctrineren”, aldus de onderwijsvakbond bij de NOS. Als tegengeluid heeft de stad Amsterdam een ‘complimentenmeldpunt’ in het leven geroepen. “Daar kan iedereen juist zijn favoriete leraar doorgeven”, aldus wethouder onderwijs Marjolein Moorman.

Mediastorm

Ook de leerkrachten zijn furieus over de actie. Docent Tommy Derksen heeft zich alvast zelf aangegeven. Derksen deed dat via een Facebookbericht aan de verkozenen van de partij. In dat bericht schrijft hij: “Ik hecht er veel waarde aan op uw lijsten en/of onderzoek te staan, omdat ik, nu en ook in de toekomst, zorg zal dragen dat mijn studenten geschikt zijn om over het karakter van uw partij een beeld te kunnen vormen. Dit zal ik als docent vanzelfsprekend tijdens de les doen.” Met zijn besluit veroorzaakte Derksen een mediastorm in Nederland.

Het Forum voor Democratie haalde de mosterd in Duitsland, waar het radicaal-rechtse AfD in de deelstaat Hamburg eerder al eenzelfde oproep lanceerde, om “linkse leerkrachten” te verklikken.

Briefactie Vlaams Blok

In ons land startte Filip Dewinter van het toenmalige Vlaams Blok in 1989 in Antwerpen een briefactie om leerkrachten aan te geven. Schrijver Tom Lanoye riep vervolgens in een column in Humo op om de actie te boycotten door verzonnen namen aan te geven. De actie miste dus snel doel omdat er teveel fictieve namen binnenkwamen.