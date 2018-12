Fortnite-gamer op heterdaad betrapt wanneer hij vrouw slaat tijdens livestream kg

10 december 2018

09u32

Bron: ABC News, ANP 0 Een 26-jarige gamer uit Sydney werd gearresteerd nadat enkele fans hoorden hoe hij zijn partner sloeg tijdens een live uitzending van een potje Fortnite. De gamer, die online bekendstaat als MrDeadMoth, werd later weer vrijgelaten, maar moet deze donderdag voor de rechter verschijnen.

Gisteren speelde de twintiger Fortnite, terwijl hij de sessie online uitzond op het streamingplatform Twitch. Kijkers trokken echter al snel aan de alarmbel toen bleek dat de man een bijzonder kort lontje had. Tijdens het filmpje is te horen hoe een vrouw, die niet in beeld komt, vraagt of de gamer wilde komen eten. “Ik ben er zo, wacht gewoon”, antwoordt hij geagiteerd. Er zijn ook kinderen te horen op de achtergrond.



Even later wordt hij bekogeld door een paar projectielen, waaronder een kartonnen doos, wellicht gegooid door de vrouw. Vervolgens verlaat MrDeadMoth zijn computer, waarna een klap te horen is. De vrouw op de achtergrond begint luid te huilen. “Je bent een f*cking vrouwenmishandelaar”, schreit ze. Daarna richt ze zich tot mensen die live meekijken. “Hoorden jullie dat? Hij sloeg me zojuist in het gezicht.”

“Verdwijn uit mijn leven”

De man probeert daarop verder te spelen, maar de vrouw gaat opnieuw de discussie aan. “Het eten is al een uur klaar", roept de vrouw enkele keren. “Ik ben het beu.” Het koppel ruziet naast de camera, voor hij opnieuw verdwijnt uit beeld. Er klinkt een luide klap voor de vrouw luid jankt. “Ga weg, stop met mijn f*cking spullen aan te raken”, sneert hij. “Verdwijn uit mijn f*cking leven.”



Hij vraagt waarom de vrouw niet luistert, waarop zij zegt dat hij al urenlang aan het gamen is. Terwijl hij weer gaat zitten, wordt er opnieuw een voorwerp naar hem gegooid. En opnieuw snelt hij de vrouw tegemoet. Daarna klinkt nog een klap en veel gegil, onder andere ook van een jong kind.

Onder de indruk

Eén van de kijkers die het gebeuren had gevolgd, belde daarop de politie. Zij arresteerden de gamer gisteren rond half elf ‘s avonds. Later werd gemeld dat de vrouw op de achtergrond wellicht zijn 21-jarige partner was.



Het koppel heeft twee dochters, van 3 jaar en 20 maanden, die thuis waren op het ogenblik van de feiten. De politie laat weten dat de vrouw niet ernstig gewond was, maar wel zwaar onder de indruk van het voorval.

