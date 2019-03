Forse winst voor extreemrechts bij verkiezingen in Estland lva

04 maart 2019

00u58

Bron: Belga 0 In Estland heeft de Hervormingspartij vandaag de parlementsverkiezingen gewonnen. De liberale oppositiepartij behaalde 34 van de 101 zetels in het parlement in Tallinn, de Riigikogu. Dat blijkt vanavond uit de volledige resultaten van de kiescommissie. Extreemrechts boekte een enorme vooruitgang: de eurosceptische Conservatieve Volkspartij profiteerde van de ontevredenheid die heerst op het platteland en slaagde er, met 19 behaalde zetels, in om haar score van vier jaar geleden meer dan te verdubbelen.

De populistische partij wordt daarmee de derde partij van Estland. Een regeringsdeelname van de partij lijkt echter onwaarschijnlijk, aangezien de grote partijen al lieten weten niet met de populisten in een regering te willen stappen.

De Centrumpartij van premier Juri Ratas eindigde op de tweede plaats, met 26 zetels. De twee coalitiepartners van Ratas, de sociaaldemocraten en de conservatieve Isamaa, haalden respectievelijk 10 en 12 zetels binnen.

Ongeveer een miljoen stemgerechtigden waren zondag uitgenodigd voor een trip naar de stembus. Aan de stembusslag namen tien partijen deel, goed voor in totaal 1.099 kandidaten.

De Centrumpartij en de Hervormingspartij zijn sinds de onafhankelijkheid van Estland in 1991 afwisselend aan de macht geweest. Ratas kwam in 2016 aan de macht, nadat de regering van premier Taavi Roivas (Hervormingspartij) een vertrouwensstemming had verloren. Beide partijen steunen het lidmaatschap van de Europese Unie en de NAVO, en willen ook de besparingsmaatregelen voortzetten. Die hebben ervoor gezorgd dat Estland de laagste schuld heeft van de landen van de eurozone, maar ze hebben ook wrevel veroorzaakt in de landelijke gebieden, die zich achtergesteld voelen. De eurosceptische Volkspartij nam dan weer een anti-immigratiediscours aan en belooft de belastingen te verlagen.