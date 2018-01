Forse toename van geweld in Duitsland en steeds vaker zijn daders vluchtelingen In Nedersaksen was liefst 92,1 procent van de geweldplegers een asielzoeker Fien Tondeleir

Bron: Die Welt & CNN 1485 AP Duitse agenten drijven een groep mannen samen voor het treinstation in Keulen, op oudejaarsavond 2016. Dat doen ze na de massale aanrandingen een jaar eerder, waarbij vooral Noord-Afrikanen vrouwen lastigvielen. Slecht nieuws voor Angela Merkel en haar opendeurpolitiek. Uit onderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt dat sinds de grote instroom van vluchtelingen in 2015 ook het aantal geweldmisdrijven in Duitsland fors is toegenomen. Vooral asielzoekers uit ‘veilige landen’ als Marokko, Tunesië en Algerije zijn opvallend vaak verdachte.

Binnenlandse Zaken in Duitsland baseerde zich op cijfers uit deelstaat Nedersaksen, in het noordwesten van het land. In 2015 en 2016 steeg het aantal misdrijven met geweld er met 10,4 procent. In liefst 92,1 procent van de gevallen was de verdachte een vluchteling. De regio, die ten opzichte van haar andere deelstaten niet bekend staat om 'extremen', zag het aantal asielzoekers in amper twee jaar tijd verdubbeld. Tussen 2014 en 2016 nam het aantal geweldsdelicten met een vluchteling als dader er met 241 procent toe. Anderzijds was een derde van de slachtoffers óók migrant.

Niet helemaal verwonderlijk, zeggen de onderzoekers. Veel migranten die de laatste jaren in Duitsland aankwamen, zijn alleenstaande mannen tussen 14 en 30 jaar. Ongeacht hun nationaliteit of afkomst, plegen zij de meeste criminele feiten. Doordat ze zonder vrouw en kinderen in 'het beloofde land' belanden, zijn ze hun houvast, hun "vorm van beschaving" kwijt.

Dat zegt ook Christian Pfeiffer, criminoloog en auteur van de studie. "Een belangrijk aspect van de problemen bij jonge migranten: het gebrek aan vrouwen. Ze wonen met mannen samen, zien zelfs tussen de vrijwilligers in opvangcentra nauwelijks vrouwen." Het idee om hen opnieuw te herenigen met hun gezin om zo het geweld in te dijken, noemt hij "niet dom". Ook taalcursussen, sport en stage zouden een oplossing kunnen zijn, zegt het rapport nog.

Nauwelijks Syriërs

Opvallend: migranten die weinig hoop hebben op een vaste verblijfplaats plegen veel vaker een misdrijf dan vluchtelingen uit oorlogsgebieden, zoals bijvoorbeeld Syrië. Uit de cijfers in Nedersaksen blijkt dat vooral Noord-Afrikanen er niet voor terugschrikken geweld te gebruiken. 17 procent van de daders kwam uit 'veilige landen' als Marokko, Tunesië en Algerije - verwezen wordt ook naar de massale aanrandingen op oudejaarsavond 2015 in Keulen en andere Duitse steden. Nochtans is in Nedersaksen slechts 1 procent van de vluchtelingen uit die landen afkomstig. Syriërs, Irakezen en Afghanen komen opvallend minder vaak voor in de statistieken. Allicht willen zij hun kans op asiel niet vergooien.

Extreemrechts

Voor Merkel en haar christendemocratische CDU komt het rapport wel op een heel slecht moment. Momenteel lopen immers coalitiegesprekken tussen haar partij en SPD. Beiden leden in september trouwens het slechtste verkiezingsresultaat in liefst 70 jaar. De partij van Merkel verloor een hoop kiezers aan het rechts-populistische AfD dat voor het eerst zetels wist te veroveren in het parlement en meteen de derde grootste partij van Duitsland werd.

De geweldmisdrijven waarbij steeds vaker migranten betrokken zijn, voeden extreemrechts. Een voorbeeld: de betogingen van Pegida dat zijn ontstaan vond in Duitsland.