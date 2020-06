Forse stijging in dodentol Sint-Petersburg doet twijfels rijzen bij Russische coronacijfers: allicht veel meer slachtoffers dan officieel gemeld TT

04 juni 2020

14u02

Bron: Reuters 0 D e Russische stad Sint-Petersburg heeft in de maand mei 32 procent of 1.552 meer overlijdens geregistreerd dan in dezelfde maand vorig jaar. Nochtans zijn er volgens de officiële statistieken slechts 171 inwoners overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Het grote verschil tussen beide cijfers doet vermoeden dat ook de volledige Russische dodentol door Covid-19 veel hoger is dan de officiële cijfers zeggen.

De tweede grootste stad van Rusland vaardigde vorige maand 6.427 overlijdenscertificaten uit, tegenover 4.875 in dezelfde maand vorig jaar, een verschil van 32 procent. Het gaat om het hoogste overlijdenscijfer in meer dan tien jaar.

Nochtans stierven er in Sint-Petersburg in mei officieel maar 171 mensen aan het coronavirus. Rusland kent met 440.000 besmettingen en ‘slechts’ 5.376 overlijdens een van de laagste sterfteratio’s ter wereld. Wie overlijdt en behalve Covid-19 ook een andere aandoening had, komt bijvoorbeeld wel in de besmettingscijfers terecht, maar niet in de sterftecijfers.



Volgens een voormalige arts in een ziekenhuis in Sint-Petersburg kunnen nochtans “zo goed als alle overlijdens door een longontsteking de laatste weken gelinkt worden aan het coronavirus”, zo zegt hij aan het persbureau Reuters. “Er zijn nog nooit zoveel gevallen van longontsteking geweest”, aldus Alexei Yakovlev. “En aangezien er geen griep of andere infectie de ronde doet, doet het vermoeden dat de gevallen te linken zijn aan het coronavirus.”

Het Verenigd Koninkrijk kent met 280.000 geregistreerde besmettingen bijvoorbeeld bijna 40.000 doden. Het merendeel van de Russische coronagevallen vond plaats in hoofdstad Moskou: 189.000 besmettingen en 2.749 doden.

