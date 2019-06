Fors verlies voor Deense Volkspartij volgens eerste resultaten van parlementsverkiezingen AW

05 juni 2019

21u16

Bron: Belga 1 De Deense Volkspartij (DF) heeft volgens eerste resultaten van de parlementsverkiezingen in Denemarken nog een groter verlies geleden dan uit de exitpolls bleek. De Sociaaldemocraten behalen nog een groter stemmenpercentage.

De populistische anti-immigratiepartij Dansk Folkeparti verliest volgens die eerste resultaten maar liefst 17,4 procent om op 3,4 procent van de stemmen te landen.



De Sociaaldemocraten winnen ten opzichte van de verkiezingen in 2015 4,1 procentpunt om uit te komen op 30,5 procent. Daarmee zijn de Sociaaldemocraten de grootste partij. Dat betekent dat er misschien weer een vrouw aan de macht kan komen. Met name Mette Frederiksen, voorzitster van de Sociaaldemocraten.



De liberale Venstre van premier Lars Lokke Rasmussen wint 2,8 procentpunt en is tweede met 25,4 procent.



De Liberale Alliantie, net als de DF een coalitiepartner van Rasmussen, wint 1 procentpunt ten opzichte van 2015 en komt uit op 8,5 procent.



Uit de exitpolls bleek ook al dat de Deense Volkspartij een groot verlies zou leiden, al werd het nog ietwat rooskleuriger ingeschat met een verlies van 11,3 procent in plaats van 17,4 procent.