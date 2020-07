Fors minder nieuwe coronabesmettingen in VS IB

05 juli 2020

04u57

Bron: Belga, ANP 0 In de Verenigde Staten werden de afgelopen 24 uur 43.742 besmettingen met het nieuwe coronavirus geregistreerd. Dat blijkt uit het dagelijkse overzicht van de Johns Hopkins universiteit.

Dat zijn er een pak minder dan de voorbije dagen. Toen werden telkens meer dan 50.000 besmettingen opgetekend, met zelfs een record van meer dan 57.000 op vrijdag. Al is niet duidelijk in hoeverre het weekendeffect speelt: zaterdag was het Independence Day.

Het totale aantal besmettingen in de VS bedraagt nu 2.836 miljoen. Er stierven zaterdag ook 252 Amerikanen aan Covid-19, waarmee het totale dodental sinds het begin van de epidemie op 129.657 uitkomt.

De VS zijn daarmee het zwaarst getroffen land ter wereld. President Trump verklaarde in zijn toespraak naar aanleiding van Independence Day nochtans dat zijn strategie werkt en het virus overwonnen is.