Fors minder nieuwe besmettingen in de Verenigde Staten

IB

06 juli 2020

04u10

Bron: Belga

0

De afgelopen 24 uur zijn er in de Verenigde Staten 39.379 nieuwe besmettingen met het coronavirus bevestigd. Dat is voor de tweede dag op rij een aantal flink onder de 50.000. Het is niet duidelijk in hoeverre het weekendeffect speelt: in de VS werd zaterdag Independence Day gevierd.