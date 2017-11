Forensisch lab manipuleerde data: mogelijk moeten 10.000 processen worden overgedaan in Groot-Brittannië

In Groot-Brittannië moeten wegens de verdenking van datamanipulatie in een forensisch lab mogelijk duizenden strafprocessen overgedaan worden. In het betrokken lab in Manchester zouden meer dan 10.000 gevallen van manipulatie van gegevens achterhaald zijn. Dat heeft de National Police Chiefs' Council (NPCC) meegedeeld.