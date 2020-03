Ford wil fabrieken in VS ondanks coronacrisis begin april weer opstarten JG

26 maart 2020

13u38

Bron: Belga 1 Autofabrikant Ford mikt op een heropening van zijn Noord-Amerikaanse fabrieken vanaf 6 april. Het bedrijf zegt extra veiligheidsmaatregelen te nemen om zijn arbeiders te beschermen tegen het coronavirus. Vakbonden maken zich daar ernstige zorgen over.

De fabrieken van Ford in de Verenigde Staten, Canada en Mexico sloten vorige week de deuren. Op 6 april moet een assemblagefabriek in het Mexicaanse Hermosillo als eerste weer operationeel worden. Ruim een week later moeten twaalf andere fabrieken gedeeltelijk weer op gang komen.

Vakbond UAW laat weten "de gezondheid en veiligheid van onze leden, hun families en het Amerikaanse volk als hoogste prioriteit te hebben.” De aankondiging van Ford bekijkt de bond met grote zorgen en voorzichtigheid.

