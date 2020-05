Ford vraagt Trump om mondmasker te dragen bij bedrijfsbezoek: “Ik overweeg het” mvdb

20 mei 2020

11u00

Bron: NBC - Detroit News 0 Donald Trump bezoekt morgen een Ford-fabriek in Michigan waar tijdelijk geen auto-onderdelen maar beademingstoestellen worden vervaardigd. De autofabrikant laat voorafgaand in een persverklaring weten dat iedereen in de productiehallen en kantoren mondmaskers moet dragen (de VS-president incluis).

“Ons beleid is dat iedereen PPE (personal protective equipment, red.) moet dragen om verdere verspreiding van Covid-19 in te dammen”, luidt hij bij Ford Motor Company. “We hebben onze veiligheidsrichtlijnen doorgegeven aan de presidentiële staf die het bezoek aan onze Rawsonville-fabriek in Ypsilanti (ten zuidwesten van Detroit, red.) voorbereidt”, luidt het nog.

Donald Trump (73) zou echter Donald Trump niet zijn, mocht hij zomaar het voorschrift opvolgen. “Ik overweeg het”, aldus zijn antwoord op vragen van reporters in Witte Huis. “Het hangt van de situatie af. Op sommige plekken zal ik het dragen, op andere plekken niet. Sta ik naast iemand, of ben ik alleen. Is het zoals een ziekenhuis, of is het een afdeling? We zullen zien. Waar het is aangewezen, zou ik het zeker doen.” De autofabrikant neemt akte van de persoonlijke beslissing.

Sinds de start van de coronacrisis heeft Trump meerdere bedrijfsbezoeken achter de rug. The Donald liet het telkens na om een mondmasker te dragen. Volgens hem zijn deze “niet praktisch”, “voor niets nodig” en “beneden de waardigheid van een wereldleider”. Bij een bezoek aan Honeywell in Arizona droeg hij geen mondmasker, maar wel een veiligheidsbril.

Het bezoek aan de Ford-fabriek moet de kers op de taart worden van Trumps corona-beleid. In een tweet van eind maart drong hij General Motors en Ford met aandrang aan om onmiddellijk de productie van beademingstoestellen op te starten. De gouverneur van Michigan, de Democrate Gretchen Whitmer, ligt al langer op ramkoers met Trump. Zij ziet in het bedrijfsbezoek een non-essentiële verplaatsing en in overtreding met de quarantainewetgeving van de Great Lakes State. Deze behoort tot de strengste van het land, wat al leidde tot gewapend protest aan het staatsparlement. De gouverneur zal Trumps bezoek niet verbieden. Whitmer wordt getipt als running mate van Democratisch presidentskandidaat Joe Biden.