Forbes roept Merkel opnieuw uit tot machtigste vrouw ter wereld

15u29

Bron: Belga 1 AFP Forbes heeft de Duitse bondskanselier Angela Merkel voor de zevende keer op rij uitgeroepen tot machtigste vrouw van de wereld. De politica "behoudt haar plaats na een zwaarbevochten verkiezing", schrijft het Amerikaanse magazine vandaag.

"Ze zal stevig aan het Europese roer moeten blijven staan met de opkomende stormen van de brexit en het groeiende anti-immigratiegevoel in Europa", zegt Forbes. De tweede plaats op de lijst is voor de Britse premier Theresa May.

Merkel en May worden gevolgd door Melinda Gates, medevoorzitter van de Gates Foundation (3), Facebookmanager Sheryl Sandberg (4) en Mary Barra, baas van General Motors (5). De Amerikaanse voormalige Democratische presidentskandidate Hillary Clinton zakte van de tweede naar de 63e plaats. Ivanka Trump, dochter van de Amerikaanse president Donald Trump, kwam dan weer binnen op de 19e plaats. Nikki Haley, ambassadeur van de Verenigde Staten bij de Verenigde Naties, staat op de 43e plaats.