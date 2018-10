Forbes: “Donald Trump is al derde van zijn fortuin kwijt sinds hij in politiek ging” KVDS

03 oktober 2018

15u29

Bron: Fortune, Forbes 0 “Ik zou wel eens heel goed de allereerste kunnen zijn die een gooi doet naar het presidentschap en er geld aan verdient.” Dat zei Donald Trump in 2000 tijdens een interview met het Amerikaanse tijdschrift Fortune. Bijna twee jaar na zijn eedaflegging lijken de cijfers iets anders te vertellen. Volgens The Forbes 400 – dat elk jaar de 400 rijkste Amerikanen oplijst – is de president er financieel niet op vooruitgegaan, integendeel. Het zakenblad rekende uit dat zijn nettowaarde terugviel van 3,9 miljard euro in 2015 naar 2,7 miljard in 2017, waardoor hij 138 plaatsen zakt in de rangschikking.

De nieuwe lijst van The Forbes 400 wordt later vandaag integraal gepubliceerd, maar het tijdschrift gaf al mee dat de Amerikaanse president het niet goed doet. Kantelpunt lijkt het moment geweest te zijn dat Trump aankondigde dat hij kandidaat was om president te worden van de Verenigde Staten. Hij deed de mededeling in juni 2015 in zijn Trump Tower in New York.

Cartier

Het is precies die Trump Tower die je als symbool kan zien voor hoe het nu met zijn imperium gaat. Waar je vroeger als bezoeker een indoor waterval en live pianist passeerde als je ging winkelen bij de meest exclusieve merken als Cartier en Harry Winston en je als huurder de hoogste prijzen betaalde van uren in de omtrek, zijn nu bijna alle huurders vertrokken. Je ziet er alleen nog een Gucciwinkel, een Starbucks en een hele reeks zaken van Trump zelf, van een Trump Bar en een Trump Grille tot een Trump Store. Zaken die naar alle waarschijnlijkheid geen huur betalen.





Volgens Forbes spelen er drie factoren. Een eerste is de media, die onder meer verslag uitbrachten van een aantal onwaarheden die de president vertelde. Er zijn ook grotere marktkrachten aan het werk. Zo biedt Trump vooral winkelruimte aan in een tijd waarin e-commerce het klassieke shoppen het vuur aan de schenen legt. En een derde niet onbelangrijke factor is te vinden in het effect dat Trumps presidentschap heeft op zijn merk. (lees hieronder verder)

Een voorbeeld. Getuigen vertelden Forbes over een meeting die in mei 2016 plaatsvond in het Trump National Doral in Miami, een golfresort met 643 kamers dat evenveel inkomsten binnenbrengt als de 10 andere golfresorts van Trump samen. Het was enkele maanden voor Trump president werd en in een periode dat hij volop van leer trok tegen moslims, Mexicanen en zelfs de paus.

Golftoernooien

Een directielid onthulde toen dat de zaken niet zo goed gingen in het hotel en dat het kwam door Trumps campagne. Het resort werd vooral bezocht door Amerikanen uit het noordoosten en dat bleek een plek waar Trump niet populair was. Een aantal golftoernooien zegde de samenwerking op en toen Trump effectief verkozen werd, liep het aantal boekingen sterk terug. Voor al zijn golfresorts samen daalden de inkomsten in 2017 met maar liefst 9 procent. (lees hieronder verder)

Hetzelfde scenario in een andere sector waar Trump actief is: residentieel vastgoed. Hij heeft nog ongeveer 500 eigendommen in zijn portefeuille. De prijzen voor een flat in de Trump Tower in New York gingen sinds 2015 echter gestaag achteruit en zitten nog op een derde van wat ze op hun hoogtepunt waren. Even verderop in Trump Parc East vielen de prijzen met 23 procent terug en in Trump Park Avenue met 19 procent. Hetzelfde verhaal in Chicago, waar vastgoedmakelaar Cyncy Salgado het als volgt typeert: “Vroeger stond het merk Trump gelijk aan luxe, nu eerder aan verdeeldheid, schaamte en een bedenkelijke moraal.”

Merchandising

Nog een sector waar Trump zich op concentreerde was vastgoedbeheer en het toekennen van licenties voor het gebruik van zijn naam op gebouwen en merchandising. Dat laatste brengt geld op zonder dat er een financieel risico aan verbonden is, omdat anderen de investering doen. Maar de polariserende retoriek van de president joeg ook hier de kandidaten weg. Het resultaat was dat de inkomsten terugliepen van 20 miljoen euro in 2015 naar amper 2,5 miljoen euro. (lees hieronder verder)

De Trump Organization – die geleid wordt door twee zonen van de president – hoopte dan weer geld te verdienen aan Trumps nieuwe Make America Great Again-fanbase. Vier maanden nadat Trump de eed had afgelegd, lanceerde de Trump Organization een nieuw bedrijf dat Trumps naam verbond aan een reeks lagergeprijsde hotels in het centrum van de VS. Maar veel bracht dat niet op. 23.000 dollar vorig jaar om precies te zijn, van 4 hotels. 35 andere deals staan nog op afwachten.

Mar-a-Lago

Het gaat evenwel niet allemáál slecht. Het Trump International Hotel vlakbij het Witte Huis draait als nooit tevoren en ontvangt medewerkers en diplomatieke gasten van over de hele wereld. Mar-a-Lago werd wereldberoemd als winterverblijf van de Trumps, verdubbelde zijn lidgeld tot 173.000 euro en zou intussen 8,6 miljoen dollar meer waard zijn dan ervoor. En dat zou ook gelden voor het intussen iconische penthouse van de president in de Trump Tower in New York. (lees hieronder verder)

Intussen kan Trump als president hervormingen van de belastingen goedkeuren die zijn eigen zaken ten goede komen. Zo tekende hij vlak voor Kerstmis vorig jaar een document dat hem 10 procent bespaart op zijn zakelijke inkomen. En trok hij de prijs van staal en aluminium op, die het duurder maken om te bouwen. Wat iedereen die al gebouwen hééft – zoals hij – ten goede komt.

De tussentijdse afrekening is voorlopig echter negatief, zo besluit Forbes.