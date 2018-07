Foodwatch waarschuwt voor zwakke hervorming levensmiddelenwetgeving KVE

10 juli 2018

12u47

Bron: Belga 2

De Europese consumentenorganisatie foodwatch heeft op een persconferentie acht concrete punten voorgesteld die ze veranderd wil zien in de Europese levensmiddelenwetgeving die dateert van 2002, vlak na de crisis rond de gekkekoeienziekte. De hervorming die op tafel ligt bij de Europese Commissie, is te zwak en zal crisissen in de hand blijven werken, stelt foodwatch.

Het Fipronil-schandaal en de tienduizenden besmette eieren, het Lactalis-schandaal waarbij babymelk besmet was met salmonella of het schandaal waarbij paardenvlees in rundslasagnes terechtkwam. Het zijn enkele voorbeelden die foodwatch dinsdag aanhaalde en die moeten bewijzen dat het huidige hervormingsvoorstel van de Europese Commissie tot wijziging van de Europese levensmiddelenwetgeving niet volstaat. De hervorming die op tafel ligt, voorziet alleen een verbetering in de risicobeoordeling van schadelijke stoffen, zoals de toelating van onkruidverdelgers als glyfosaat.

Het verbeteren van die risicobeoordeling is niet voldoende voor foodwatch. Daarom stelde het acht concrete punten, waarvan vier hoofdpunten, voor die de consumenten beter moeten beschermen en informeren.

Een eerste belangrijk voorstel is het verplichten van de opspoorbaarheid van producten en ingrediënten, want nu wordt die niet nageleefd. Nog te vaak is het onbekend waar ingrediënten exact vandaan komen, waardoor besmette producten vervolgens moeilijk op te sporen zijn. Een belangrijke factor in die opspoorbaarheid bevindt zich op het niveau van de lidstaten, waar de regelgeving hieromtrent vaak ontbreekt. "De preventie en het management lieten de wensen over en zo kon de babymelk van Lactalis zich in 86 landen verspreiden", stelde Thilo Bode, directeur van foodwatch International.