Food and Drug Administration hekelt het viraal gaan van 'hippe' foto's met rokende jongeren

27 augustus 2018

16u55

Bron: NYT 0 Het is intussen al jaren geleden dat de tabaksindustrie beloofde om jongeren niet langer tot roken aan te zetten. Reclame maken voor sigaretten is ook niet langer toegestaan. Toch gaan foto’s van jongeren die roken nog vaak viraal op sociale media merkt Food and Drug Administration (FDA) in Amerika op.

Food and Drug Administration hekelt dat de vijf grootste tabaksproducenten nog steeds te veel gebruik maken van een sociaal netwerk hun zijn producten wereldwijd te promoten. De meeste landen hebben nochtans in de jaren ’70 besloten om sigarettenreclame op televisie en radio te verbieden. Maar op sociale media zoals Facebook en Instagram kan die wetgeving makkelijk omzeild worden. Jongeren posten heel erg makkelijk een foto online met de hashtag ‘sigaretten’ waarna iedereen de foto ziet verschijnen als hij/zij dat wil.



Talrijke internationale volksgezondheidsorganisaties beseffen dat de impact vrij groot kan zijn indien jongeren nog steeds beïnvloed worden door de onrechtstreekse marketingstrategieën van de tabaksindustrie. Daarom financierden ze verschillende studies die zich richtten op sociale marketing. Met de resultaten van die studies startten de organisaties een petitie tegen de online marketing van vier grote tabaksproducenten. Die zouden sociale media misbruiken om reclame te maken wat in strijd is met de wetgeving.

Hashtag of #

Een van de meest makkelijke en populaire manieren om een foto of bericht viraal te doen gaan, is het gebruik van de hashtag. Wie daarop klikt, krijgt duizenden foto’s te zien omtrent hetzelfde thema. Het gevolg? Tal van jongeren die een foto van zichzelf maken om die vervolgens te delen met de #sigaret of de Engelse variant #cigarette.

“Als rokers of vapers kiezen om hun sociale activiteiten te delen, is dat volledig hun eigen keuze”, reageert Jonathan Duce, woordvoerder van Japan Tobacco. Simon Evans van Imperial Brands beweert dat zijn bedrijf jongeren bewust maakt om nergens het merk van de sigaretten te vermelden. Zo zou het immers niet in strijd zijn met de wetgeving.

Behalve foto’s van de eigenlijke sigaret, posten veel jongeren ook berichten over feestjes waar een sigarettenmerk wordt gepromoot.

De gezondheidsorganisaties en anti-rookverenigingen ijveren nu voor een verplichte hashtag: #gesponsord, #promotie en #reclame. Die moeten gebruikt worden wanneer de tabaksproducenten jongeren betaalden om hun foto via sociale media te delen.

#girl #tumblr #tumblrgirl #aesthetic #aestheticgirl #cigarettes #smoke