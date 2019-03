Fontein Witte Huis in Washington kleurt groen LDW

16 maart 2019

In Ierland wordt op 17 maart Saint Patrick’s Day gevierd. Saint Patrick is de patroonheilige van het land. Als eerbetoon aan Ierland, kleurt de waterfontein van het Witte Huis in de Verenigde Staten groen. Michelle Obama is met de traditie gestart in 2009. In haar thuisstad Chicago kleuren ze de rivier al zo’n halve eeuw groen als eerbetoon.