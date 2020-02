Exclusief voor abonnees

Foltereiland: dit is de beruchte gevangenis waar Harvey Weinstein vastgezet wordt

Koen Van De Sype

26 februari 2020

12u50

Tijdens zijn proces was hij vrij op borgtocht, maar na zijn veroordeling voor aanranding en verkrachting maandag werd de Amerikaanse filmproducent Harvey Weinstein (67) meteen in de boeien geslagen. Zijn nieuwe verblijfplaats wordt Rikers Island in New York, een beruchte gevangenis op een eiland in de East River, die ook wel bekend staat als ‘Foltereiland’, de ‘Gladiatorschool’ en het ‘Guantanamo van New York’. Geweld, misbruik en verwaarlozing tieren er welig.