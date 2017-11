Flynn stopt overleg met advocaten Trump en dat kan slecht nieuws betekenen voor de president kv

01u17

Bron: ANP, Reuters 0 AFP Michael Flynn (links) en Donald Trump (rechts) De advocaten van Michael Flynn delen geen informatie meer met de raadslieden van president Donald Trump. Een advocaat van Trumps voormalige veiligheidsadviseur heeft met een advocaat van Trump gebeld om de samenwerking te beëindigen, meldt The New York Times.

Het stopzetten van het overleg tussen de advocatenteams zou er volgens Amerikaanse media op kunnen duiden dat Flynn bereid is samen te werken met Robert Mueller, de speciale aanklager die mogelijke Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen onderzoekt.

Het is gebruikelijk dat advocaten informatie delen in complexe onderzoeken, maar daarmee stoppen zodra een van de partijen in overleg is met de aanklager. Een advocaat van president Trump noemt de stopzetting "niet geheel onverwacht" en benadrukt dat deze niets hoeft te betekenen.

Flynn was gedurende 24 dagen in dienst als veiligheidsadviseur van Trump, maar werd aan de kant gezet nadat bleek dat hij gelogen had tegen vicepresident Mike Pence over zijn contacten met een Russische diplomaat.