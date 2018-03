Florida wil doodstraf voor schutter middelbare school

IVI

13 maart 2018

19u37

Bron: Belga

3

De procureurs in de Amerikaanse staat Florida hebben hun intentie kenbaar gemaakt om de doodstraf te vorderen voor de negentienjarige Nikolas Cruz, de tiener die een maand geleden in een middelbare school in Parkland zeventien mensen heeft doodgeschoten.