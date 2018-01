Florida schrapt kindhuwelijk dankzij vrouw die op haar elfde moest trouwen met haar verkrachter Renske Baars

Ongelooflijk, maar waar: tot vandaag was het in de Amerikaanse staat Florida mogelijk om met een kind te trouwen. Daar is met het aannemen van een nieuwe wet een einde aangekomen.

Inspiratiebron voor het opstellen van de nieuwe wet is de 58-jarige Sherry Johnson die op haar elfde gedwongen werd om te trouwen met de man die haar verkrachtte. De Amerikaanse stelt dat haar moeder door de kerk werd gedwongen om in te stemmen met het huwelijk. "Mijn ziel is aan het jubelen dat we het onmogelijk hebben gemaakt dat heel heel veel kinderen misbruikt worden", zei Johnson na het aannemen van de wet die stelt dat kinderen onder de achttien niet in het huwelijk mogen treden.



Tot vandaag konden tieners van 16 en 17 met toestemming van hun ouders huwen. Maar als er sprake was van een zwangerschap dan was er geen minimumgrens voor de leeftijd van de kinderen, zolang een jury maar akkoord ging met de bruiloft.



En die toestemming werd nog verrassend vaak verleend. Tussen 2010 en 2016 huwden maar liefst 3.161 kinderen. 72 van hen waren onder de 16 jaar. Dit gebeurde in elke gemeente minstens één keer en in sommige gevallen was de bruid of bruidegom twee keer zo oud als de ander. Door deze regeling bleef het misbruiken van kinderen in sommige gevallen ongestraft.

Stem van kinderen

Volgens senator Lizbeth Benacquisto is de inmiddels 58-jarige Johnston de drijvende kracht achter de nieuwe wet. "Zij is de stem van deze kinderen. Zij is vanaf een zeer jonge leeftijd verkracht door de diaken van haar kerk en toen ze er achterkwamen dat ze zwanger was, besloten haar ouders het ondenkbare: ze moest trouwen met de man die haar als kind bezwangerde."



Johnston kreeg nog vijf andere kinderen met haar echtgenoot voordat ze de kracht vond om los te komen uit het huwelijk. De nieuwe wet helpt haar met het verwerken van de pijn, vertelt ze. "Ik mag er nu over praten. Het is helend dat er nu iets aan deze situatie gedaan wordt.''



De wet wordt morgen besproken en daarna door een volledig comité besproken en goedgekeurd.

