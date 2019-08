Florida roept noodtoestand uit in afwachting van komst orkaan Dorian IB

29 augustus 2019

00u52

Bron: Belga 0 In afwachting van de komst van orkaan Dorian heeft de Amerikaanse staat Florida vandaag de noodtoestand uitgeroepen. Dat heeft gouverneur Ron DeSantis gemeld.

"Ik roep vandaag de noodtoestand uit om er zeker van te zijn dat Florida helemaal voorbereid is op orkaan Dorian", aldus DeSantis in een communiqué. Hij vroeg de inwoners aan de oostkust om de ontwikkelingen van nabij op te volgen en voldoende eten, water en medicijnen in te slaan voor zeven dagen.

Federale hulp

Het uitroepen van de noodtoestand maakt het mogelijk om de openbare diensten van de staat optimaal te mobiliseren en om, indien nodig, federale hulp in te roepen.

Het Nationale Orkaancentrum (NHC) in Miami kende Dorian woensdag de status van orkaan toe. Verwacht wordt dat Dorian de komende dagen boven de Atlantische Oceaan nog aan kracht zal winnen. De orkaan zou tegen eind dit weekend de kustlijn van Georgia of Florida bereiken.