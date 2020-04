Florida laat cruiseschip aanmeren met coronapatiënten en vier doden aan boord kv

02 april 2020

17u10

Bron: ANP, Reuters 11 Het cruiseschip Zaandam en zusterschip Rotterdam naderen de Verenigde Staten en wachten op toestemming om te mogen aanmeren in Florida. Aan boord van de Zaandam bevinden zich de lichamen van vier patiënten die overleden aan het nieuwe coronavirus. Onder hen ook een Nederlander.

Passagiers van de Zaandam die tijdens een screening geen tekenen van besmetting met het coronavirus vertoonden - in totaal bijna twee derde van alle opvarenden - werden zondag overgebracht naar zusterschip Rotterdam. Aan boord van de Zaandam zitten nu bijna 1.050 passagiers en crew. De Rotterdam telt bijna 1.450 opvarenden.

Beide schepen mogen nu onder voorwaarden aanmeren in Port Everglades, bij Fort Lauderdale. Regionale media melden dat de Zaandam rond 19 uur onze tijd in Port Everglades wordt verwacht. Het andere schip van rederij Holland America Line, de Rotterdam, een halfuur later.



De autoriteiten in Florida wilden de Zaandam eigenlijk weren, omdat het coronapatiënten aan boord heeft, maar de Amerikaanse president Trump wil de opvarenden te hulp schieten. Op het schip hebben 45 passagiers ziekteverschijnselen. Zij blijven voorlopig aan boord. Negen anderen zouden het coronavirus hebben opgelopen en moeten worden behandeld. Zij worden naar een ziekenhuis in Fort Lauderdale overgebracht.

Buitenlandse opvarenden van de twee schepen die voldoen aan de richtlijnen om te mogen reizen worden zo snel mogelijk met bussen naar een vliegveld gereden, om daar met chartervliegtuigen naar hun land van herkomst te worden gebracht.