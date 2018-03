Florida kiest voor strengere wapenwetgeving IB

08 maart 2018

03u30

Bron: ANP 1 De Amerikaanse staat Florida heeft een pakket maatregelen goedgekeurd om de wapenwetgeving strenger te maken. De minimumleeftijd voor het aanschaffen van geweren is verhoogd naar 21 jaar en er komt een verplichte wachttijd van drie dagen voor alle vuurwapenverkopen. Bovendien is het nu toegestaan voor bepaald schoolpersoneel om wapens bij zich te dragen.

De wet is snel doorgevoerd na de schietpartij drie weken geleden op een school in Parkland waarbij zeventien mensen om het leven kwamen. Daarop volgde een grote campagne voor strengere wapenwetgeving waar ook de Amerikaanse president Donald Trump zich bij aansloot. Trump opperde dat leraren die bewapend zijn een bloedbad zouden kunnen voorkomen. Zover gaat de nieuwe wetgeving niet. Alleen bepaalde (getrainde) personeelsleden mogen onder strenge voorwaarden worden bewapend.

Minder streng dan gewenst

Het aangenomen wetsvoorstel is niet zo streng als gewenst door veel studenten en hun ouders. Zij zouden graag zien dat semi-automatische wapens, gebruikt door de schutter in Parkland, zouden worden verboden. Voorstanders van het voorstel zeggen juist dat bij de meeste schietpartijen op scholen handgeweren worden gebruikt, waarvoor je in Florida al 21 jaar moet zijn om die aan te schaffen.

Straks gaat die leeftijdsgrens ook gelden voor (semi-automatische) geweren. Voor alle vuurwapens geldt dan ook een wachtperiode van drie dagen en de verplichte achtergrondcheck moet zijn uitgevoerd. Zo is het niet meer mogelijk om direct met een aangekocht wapen de winkel uit te lopen.

Bump stocks

Het wetsvoorstel verbiedt ook zogenoemde 'bump stocks'. Daarmee kan een semi-automatisch geweer worden omgebouwd tot een automatisch geweer. Een 'bump stock' was gebruikt door de dader van het bloedbad in Las Vegas vorig jaar, waarbij 58 mensen werden doodgeschoten.

De wet zal binnen vijftien dagen worden ingevoerd. Alleen de gouverneur van Florida kan de wet nog tegenhouden.

Doodstraf

De negentienjarige schutter van de schietpartij in Parkland, Nikolas Cruz is woensdag officieel aangeklaagd voor de zeventienvoudige moord. Veertien studenten en drie docenten werden gedood. De advocaat van Cruz heeft aangegeven dat zijn cliënt schuld wil bekennen maar alleen als hij dan niet de doodstraf krijgt.