Florida executeert seriemoordenaar die meer dan 30 jaar in dodencel zat

24 mei 2019

03u03

De 65-jarige Amerikaan Bobby Joe Long is in de staatsgevangenis van Florida ter dood gebracht. Hij werd in 1985 ter dood veroordeeld voor de ontvoeren, verkrachten en vermoorden van zeker acht vrouwen een jaar eerder. In totaal vermoordde de man liefst tien vrouwen.