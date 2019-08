Florida executeert “moordenaar I-95" die het gemunt had op homoseksuelen AW

22 augustus 2019

21u46

Bron: Belga 1 In de Amerikaanse staat Florida zijn de voorbereidingen getroffen voor de executie van Gary Ray Bowles (57), een man die bekend heeft dat hij zes mannen doodde in 1994. De moordenaar had het gemunt op homoseksuelen.

Gary Ray Bowles staat ook bekend als "de moordenaar van de I-95", een verwijzing naar het nummer van de autosnelweg waarlangs hij de lichamen van zijn slachtroffers achterliet.



In 1994 werd hij opgepakt in Jacksonville, in het noordoosten van Florida, voor de moord op Walter Jamelle Hinton. Hij bekende dat hij nog vijf andere mannen had gedood in verschillende staten. Hij kreeg de doodstraf niet voor de eerste vijf, maar wel voor de zesde moord, die op Walter Hinton.



Zelf was hij eerder actief geweest in de prostitutie, maar Gary Ray Bowles had het volgens lokale media gemunt op homoseksuele mannen die hij van hun geld beroofde.



Het Hooggerechtshof van Florida heeft verschillende verzoeken verworpen om de executie niet te laten doorgaan. De uitvoering van de straf is voorzien voor 18 uur lokale tijd (22 uur GMT) .



In Florida mogen terdoodveroordeelden kiezen tussen de elektrische stoel en een dodelijke injectie.

