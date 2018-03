Flor groeide als meisje op in apocalyptische sekssekte: "Jeugd afgepakt, maar verwijt het mijn ouders niet" jv

11 maart 2018

12u48

Bron: New York Post 0 Vandaag geeft ze les op een middelbare school, maar daar zag het er tijdens de jeugd van Flor Edwards niet naar uit. De nu 36-jarige Amerikaanse groeide op in een cultus van seks en apocalyps. Ze vreesde nooit te kunnen ontsnappen, maar dat overkwam haar als jonge tiener uiteindelijk tóch. Het leidde tot het boek 'Apocalypse Child: A Life in End Times', dat dinsdag uitkomt.

Flor was vijf toen een groepje sektegenoten van het beruchte Children of God - compleet in het zwart gehuld en met helmen op - het gebouw waar ze toen verbleef al tierend en schreeuwend binnenvielen. Samen met de andere kinderen verschool ze zich onder de trap. Dat waren de instructies. De aanvallers moesten hen vinden en dan doen alsof ze hen doodschoten. De jonge slachtoffertjes moesten vervolgens spelen dat ze in een soort van trance naar Jezus in de hemel toevlogen. Een bizarre oefening "om ons voor te bereiden op de apocalyps", vertelt Edwards aan de New York Post. "Ik was doodsbenauwd."

Edwards ouders waren lid van de sekte Children of God. Bekende sekteleden waren de gezinnen van Hollywoodsterren Rose McGowan en Joaquin en River Phoenix. Flor Edwards woonde met haar familie in een gemeenschap in het Thaise Phuket, ergens verborgen achter een omheining van 2,4 meter. Het meisje zou maar twaalf jaar worden, voorspelde de sekte, want daar zouden volgers van de Antichrist in 1993 onvermijdelijk voor zorgen. Maar de sekteleden zou na de dood een gezegend leven in de Tuin van Eden wachten, terwijl de rest van de wereld zou rotten in de hel. "De dood zat altijd in mijn gedachten", zegt Edwards. "Ik dacht er constant aan en beeldde mij mijn toekomstige leven in de hemel al in. Het speelde door mijn hoofd dat ik nooit een vrouw zou worden."

Children of God vloeide eind jaren zestig voort uit de hippieperiode. Sekteleider was David Berg, aka Moses David of Vader Berg, die in afzondering leefde en beweerde een gezant van God te zijn. Volgens Edwards begon het allemaal nogal onschuldig, met een bende hippies die in wezen goede daden wilden stellen. Maar na verloop van tijd werd het allemaal veel duisterder. Plots waren voorbehoedsmiddelen uit den boze bij de communes van Children of God om zo veel mogelijk "einde-der-tijden-soldaten" voort te brengen in de strijd tegen het Kwade.

Noch Flor noch haar ouders hebben Berg ooit gezien. "Hij was een obscuur beeld dat we in ons hoofd hadden", zegt Edwards. "Ik was bang iets verkeerds over hem te zeggen omdat dat godslastering zou zijn." Op het hoogtepunt telde Bergs sekte wereldwijd 144.000 leden.

Flor Edwards' vader ontmoette haar Zweedse moeder in 1978 in Spanje. Samen kregen ze twaalf kinderen. Flor en haar tweelingzus Tamar, geboren in 1981, waren nummer drie en vier. Zelf was ze nooit het slachtoffer van incest of pedofilie - waarvan de sekte verdacht werd - maar ze wist al van kleins af wel dat er aan groepsseks werd gedaan in de commune. Ook het beruchte 'Flirty Fishing' kende ze als kind. Dat was de methode om met seks "Gods liefde te tonen" aan mogelijke nieuwe rekruten. Bij Flor zelf kwam het nooit zo ver. Ze werd als klein meisje maar één keer geconfronteerd met seksueel misbruik. Haar moeder vertelde dat een van de mannelijke leden verbannen was wegens misdrijven tegen zijn stiefdochter. "Zelf voelde ik mij altijd veilig en beschermd door mijn ouders", zegt ze. "Maar sommige kinderen kwamen er een pak slechter uit dan ik. Sommigen werden mishandeld, anderen seksueel misbruikt."

Flor moest als kind constant verhuizen, wel 24 keer voor haar twaalfde. Maar het ergste vond ze dat de kinderen buiten de commune moesten gaan bedelen om eten. En dat ze slaag kregen als ze volgens de regels van de sekte iets mispeuterd hadden.

1993 kwam, maar de voorspelde apocalyps niet. Berg sprak van uitstel, maar zijn sekte begon te tanen. Toen de sekteleider in 1994 stierf, ging het steil bergaf met Children of God, dat ook bekend is als The Family.

De leden kregen te horen dat Vader Berg nog een openbaring had gehad dat ze weer allemaal naar het westen moesten trekken. Ook het gezin Edwards liet Thailand achter zich en verhuisde naar Chicago. Vervolgens ging het naar Californië. Daar drongen de Edwards-kinderen er bij hun ouders op aan om naar school te mogen gaan en de sekte te verlaten. Met succes. "Mijn ouders deden wat het beste voor ons was: ons allemaal meenemen en een gezin blijven. Ze hebben de groep voor ons verlaten."

Flor Edwards legde nog een hobbelig parcours af, met drankmisbruik en verkeerde vrienden. Maar uiteindelijk belandde ze op het goede spoor. Ze studeerde en werd schrijfster en lerares. "Mijn jeugd is mij afgenomen", beseft ze. Maar ze koestert geen afkeer voor haar ouders, met wie ze het nog altijd goed kan vinden. "Hun enige enorme fout is dat ze zich bij de kerk hebben aangesloten."

Yesterday marked 12 years since I started #writing my #book. Now, here is the #hardcover of #ApocalypseChildBOOK #memoir #perseverance #dreamsdocometrue #ComingSoon Een foto die is geplaatst door null (@floredwardsauthor) op 04 okt 2017 om 19:35 CEST