FlixBus uit Italië in quarantaine in Lyon na melding van mogelijke besmetting aan boord KVDS

24 februari 2020

16u39

Bron: Le Parisien, Ouest France, Progrès 7 Een FlixBus uit Milaan is vanmiddag in quarantaine geplaatst in Lyon nadat een passagier aan boord de hulpdiensten had gebeld. De vrouw had een van de chauffeurs zwaar horen hoesten en vreesde voor het coronavirus. De Franse hulpdiensten lieten niets aan het toeval over.

De bus – die ook al in Turijn en Grenoble gepasseerd was – stopte aan het station van Perrache in het centrum van Lyon, een stad in het zuidoosten van Frankrijk, waar heel wat landgenoten passeren op weg naar de Franse skigebieden. Er werd een perimeter ingesteld en de passagiers moesten aan boord blijven.

Uiteindelijk werden de chauffeur – een man uit Italië, waar vandaag al zeven doden vielen door een uitbraak van het coronavirus – en één van de passagiers geëvacueerd naar een ziekenhuis in de buurt. Het zal nog een dag duren eer zij weten of ze effectief besmet zijn.





De andere passagiers mochten druppelsgewijs van de bus af en werden ondervraagd. Zij kregen mondmaskers en mochten intussen allemaal beschikken. Ook de perimeter is intussen opgeheven.

Intussen maakt de Franse stad zich ook zorgen om de aankomst van 3.000 supporters van Juventus. Turijn ligt immers in Noord-Italië, waar het coronavirus maandag uitbrak. De club speelt woensdag in de achtste finale van de Champions League tegen Olympique Lyonnais.

Aandacht

FlixBus zelf zegt dat het de situatie “met de grootste aandacht” volgt. “De autoriteiten hebben geen specifieke maatregelen gevraagd”, aldus een woordvoerder. Bussen uit Italië zullen dus niet systematisch gecontroleerd worden.

LEES OOK: Viroloog Marc Van Ranst: “Kans op uitbraak coronavirus in ons land is groot”

Meer over Lyon

Turijn

FlixBus

Italië

sportdiscipline

voetbal

sport