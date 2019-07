Flixbus-chauffeur met ‘Mein Kampf’-tatoeage ontslagen ses

13 juli 2019

16u57

Bron: Franceinfo, La dernière heure 12 Het Duitse busbedrijf Flixbus heeft een Italiaanse chauffeur ontslagen nadat diens tatoeage een golf van verontwaardiging veroorzaakte op het internet. Op de arm van de man prijkt de titel van Hitlers boek ‘Mein Kampf’.

Toen de chauffeur na een rit vanuit Toulouse aankwam in Bergamo, werd hij ontslagen. Dat bevestigt Raphael Daniel, woordvoerder van Flixbus. “Deze bestuurder zal niet meer op onze lijnen werken”, vertelt hij.

“Een vriend van me zit op een Flixbus en stuurt me dit, bezorgd en verbijsterd”, schrijft ‘un certain Leonard’ op Twitter bij een foto van de arm met daarop in het groot ‘Mein Kampf’ getatoeëerd. “Hoe is het mogelijk dat een van jullie chauffeurs zo’n tatoeage kan hebben? Is dat compatibel zijn met de waarden van jullie bedrijf?”, voegde hij toe.

Un pote a moi est dans un @FlixBus_FR, il m'envoie ca, inquièté et sidéré.



Comment se fait il qu'un de vos chauffeurs @FlixBus_FR puisse porter un tatouage pareil ? Est ce compatible avec les valeurs de votre entreprise ?



Maintenant faut RT il faut pas les laisser tranquille pic.twitter.com/tNTtRH30IB un certain Leonard(@ Aghantros) link

Het bedrijf heeft aan de Franse krant Franceinfo bevestigd dat de foto echt is. De busmaatschappij liet in een reactie op Twitter onmiddellijk weten alle vormen van discriminatie op grond van afkomst of religie tegenover passagiers, chauffeurs en werknemers te veroordelen. Maar die lauwe reactie was niet voldoende.

Coucou FlixBus.

Le nazisme n'est pas une origine ni une religion.



C'est un crime, punit par la Loi Remy, Président Autoproclamé de la France(@ numerobis21) link

“Hallo Flixbus, nazisme is geen origine of religie. Het is een misdaad, bestraft door de wet”, schreef een Twitteraar als reactie. En zo volgden er nog veel meer.

Flixbus voelde zich uiteindelijk genoodzaakt mea culpa te slaan. “Ik geef toe dan onze communicatie onhandig is verlopen. Maar het belangrijkste is dat we onmiddellijk het ontslag van e chauffeur hebben gevraagd.”