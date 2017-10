Flinke boete voor Canadees die dancehit uit 1990 in zijn auto meebrult Joeri Vlemings

13u11

Bron: ctvnews 0 Thinkstock Illustratie. Zelf houdt hij het op "meezingen", maar de politie van Montreal spreekt van "oorverdovend geschreeuw". Feit is dat de 38-jarige Taoufik Moalla een boete van 149 dollar (100 euro) kreeg omdat hij in zijn eigen auto het refrein van een dancehit uit 1990 nogal enthousiast zelf mee vocaal ondersteunde.

Het was het nummer 'Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now)' van C+C Music Factory dat Taoufik Moalla in de problemen bracht. De man was naar eigen zeggen erg goedgemutst en zong het refrein 'Everybody Dance Now' vol overgave mee. "Helemaal niet luid, maar na een paar seconden hoorde ik politiesirenes", zegt Moalla, die op 27 september 's avonds met zijn auto in Montreal gewoon een fles water in de winkel ging kopen. Hij dacht dat hij uit de weg moest voor de politie, maar die viseerde wel degelijk de vrolijke zanger zélf. Op amper een paar honderd meter van zijn huis lieten vier agenten hem stoppen.

"Ze vroegen of ik aan het schreeuwen was. Ik zei: nee, ik was aan het zingen", getuigt Moalla. Hij kreeg na controle van zijn papieren en van zijn voertuig een boete voor openbare geluidsoverlast. "Is binnen in mijn auto dan een publieke ruimte?" vraagt een gechoqueerde Moalla zich af. Bovendien waren zijn ruiten maar een beetje neergelaten, beweert hij. "Ik zong ook helemaal niet zó luid dat ik er anderen mee kon lastigvallen. Ik begrijp dat de politie haar werk moet doen en dat ze mijn wagen controleren, maar dat ik hiervoor zo'n zware boete krijg? Misschien omdat ik zo slecht zong?"

Zijn vrouw bleek een pak meer begrip voor de reactie van de Canadese politie aan de dag te leggen. "Als het voor jouw gezang was, had ik je een boete van 300 dollar gegeven", zei ze aan de arme Moalla.

Een neef van Moalla die journalist is, bracht het verhaal deze week naar buiten. Sindsdien haalde Moalla niet alleen de nationale maar ook de internationale pers. De politie van Montreal wil niet reageren op individuele boetes. Moalla vecht de merkwaardige bekeuring voor de rechter aan. Hij wacht nog op een datum om voor te komen.