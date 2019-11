Flessenwerper Duitse feesttrein bekent: “Ik had veel gedronken en het was geen ongelukje” Caspar Naber

05 november 2019

19u12

De verdachte van het whiskyfles-incident waarbij een 2-jarig meisje vrijdag levensbedreigend gewond raakte op een perron in een Duits station, heeft zijn verklaring herzien. De 31-jarige man sprak aanvankelijk tegenover de politie van een 'ongelukje' maar bekende gisteren dat hij de fles opzettelijk uit het raam gooide van de feesttrein waarin hij zich bevond, melden Duitse media.

De verdachte was naar eigen zeggen dronken en gooide de fles uit het raam zonder zich bewust te zijn dat de trein op dat moment een station passeerde. De man meldde zich gisteren uit eigen beweging bij de politie om zijn eerste verklaring te corrigeren. Daarin zei de 31-jarige man uit Moers bij Duisburg dat de fles per ongeluk uit het raam was gevallen toen hij die op bagage had gezet om iets uit zijn koffer te kunnen halen. Tegen hem is een onderzoek geopend wegens het onopzettelijk toebrengen van lichamelijk letsel.

De fles die bij een snelheid van zo’n 140 kilometer per uur uit de trein vloog, raakte een 2-jarig meisje dat met haar vader juist het perron had betreden. De peuter raakte zwaargewond en werd in kritieke toestand overgebracht naar een ziekenhuis. Na een operatie was het levensgevaar geweken maar het meisje is nog altijd opgenomen.

Terugweg

De 31-jarige verdachte kwam pas in beeld toen de politie de trein zondag stopte. Dat had ze vrijdag vlak na de feiten ook al gedaan maar ondervraging van de ongeveer vijfhonderd passagiers en het noteren van hun gegevens leverde geen spoor van een verdachte op. Vanuit de gedachte ‘de dader zal zich ook op de terugweg wel aan boord bevinden’ ondervroeg ze de passagiers van de feesttrein Keulen-Norderney-Keulen zondag opnieuw. Na te hebben gezien hoe enkele getuigen verklaringen aflegden, kwam de flessenwerper naar voren.

Geschokte medepassagiers zamelden uit solidariteit voor het slachtoffertje geld in. Het zou gaan om zo’n 4.000 euro. Touroperator Müller-Touristik verklaarde het bedrag te zullen verhogen en zo snel mogelijk over te maken aan de ouders van het meisje.

