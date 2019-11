Fles uit Duitse ‘feesttrein’ geworpen: meisje (2) in levensgevaar KVE

01 november 2019

19u56

Bron: Bild 0 Een tweejarig meisje is zwaargewond geraakt op het perron nadat ze een glazen fles tegen zich kreeg geworpen. Die fles was afkomstig uit een feesttrein die onderweg was van Keulen naar het noorden van Duitsland.

De vader stond met zijn dochtertje op de arm te wachten op het perron van Kamen in Noordrijn-Westfalen toen het tragische voorval zich rond 11 uur voordeed. “Uit een voorbijrijdende trein werd plots een fles geworpen die tegen het hoofd van het kleine meisje terechtkwam”, verklaarde de politie.

Daarop moest de trein wat later in het station van Greven in Münsterland halt houden op bevel van de politie. Agenten gingen vervolgens de identiteitsgegevens van alle reizigers na. De passagiers mochten de wagons niet verlaten. Van een feeststemming was geen sprake meer.

Het is nog onduidelijk hoe de glazen fles aan boord is geraakt. “In de trein, die wij inhuren voor onze feestjes, worden geen glazen flessen aan de gasten gegeven. Maar de tassen van de reizigers worden niet gecontroleerd. Dat is een bevoegdheid van de politie”, aldus Bernd Niemeyer van Müller-Touristik.

Volgens Bild verkeert het meisje in levensgevaar.