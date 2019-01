Flatscreens, IKEA-meubels en speelgoed spoelen aan op Nederlandse Waddeneilanden: mensen gaan massaal ‘shoppen’ op strand Bonne Kerstens

02 januari 2019

15u51

Bron: AD.nl 8 Op de stranden van de Nederlandse Waddeneilanden Vlieland en Terschelling en Ameland zijn zeker 21 containers aangespoeld die een vrachtschip vannacht heeft verloren. Grote delen van de stranden zijn bezaaid met auto-onderdelen, lattenbodems voor IKEA, kuipstoeltjes en speelgoed. Veel mensen zijn op de stranden om de de aangespoelde onderdelen op te rapen. De kustwacht waarschuwt ook, want drie van de containers bevatten gevaarlijke stoffen.

In totaal heeft het schip, de MSC Zoe, ongeveer 270 containers verloren, meldt de Nederlandse kustwacht. Eerder was er sprake van ‘slechts’ 30 verloren containers. Over de inhoud is niets meer bekend dan de goederen die inmiddels op de eilanden aangespoeld zijn, en de drie containers met daarin vaten organisch peroxide in poedervorm.



Van de 200 containers zijn er dus 21 al aangespoeld, de rest drijft nog in zee. De MSC Zoe is met een lengte van 395 meter een van de grootste containerschepen ter wereld. Ze vaart onder de Panamese vlag en kan circa 19.000 containers vervoeren.



Rond 10.45 uur vanmorgen waren er volgens de kustwacht achttien containers gelokaliseerd op drie Waddeneilanden: drie op Vlieland, vier op Terschelling en de rest tussen Ameland en Schiermonnikoog. Het schip verloor de 200 containers containers in de wateren boven het Duitse eiland Borkum. Door de sterke stroming spoelde een deel aan.



Op de stranden van beide eilanden was het vanmorgen al flink druk. Veel eilandbewoners zijn met trekkers auto’s en karren op het strand om alles op te ruimen en in te laden, vertelde een ooggetuige. “Vandaag jutten op het strand! Wat een strandvondst op Vlieland vandaag”, schrijft de VVV van Vlieland op hun Facebookpagina, waar ze ook tientallen foto's van de aangespoelde spullen plaatsen.

In drie, nog niet gelokaliseerde containers, zit gevaarlijk organisch peroxide. Dit zit in poedervorm in vaten.



Dwingend advies is om bij de containers weg te blijven, en niet aan te raken of lucht in te ademen. En meteen contact te zoeken met alarmnummer 112. Kustwacht Nederland(@ Kustwacht_nl) link

Meenemen

Mensen die aangespoelde spullen vinden op het strand, mogen die gewoon meenemen. Maar volgens de gemeente Terschelling hebben de goederen “door contact met het zeewater geen waarde meer”. Gesloten containers moeten wel dicht blijven, benadrukt de gemeente.

Op de stranden liggen onder meer ingepakte IKEA-meubels, speelgoed, auto-onderdelen, gloeilampen en stoeltjes. Op foto’s op Twitter is onder meer ook te zien dat iemand een flatscreen-tv meesjouwt.

Terschelling en Vlieland gaan de kosten van de opruimwerkzaamheden van de aangespoelde containers verhalen op de eigenaar. Het is niet de eerste keer dat spullen aanspoelen op de waddeneilanden. In 2006 vond er een zogenoemde Shoenami plaats, toen er tienduizenden schoenen aanspoelden. Ook toen betaalde de verzekering van de rederij de kosten van het schoonmaken.

Waarschuwing

In de tot nog toe gevonden containers zitten vooral auto-onderdelen, meubels, kinderkleding, accessoires en meubels van IKEA en speelgoed. Ook bevinden zit in drie in vaten organisch peroxide in poedervorm. Hoe gevaarlijk het spul precies is, is nog onduidelijk. “Het kan gaan om een van twee soorten: een zou bij 50 graden boven nul ontvlammen, de ander is alleen vervuilend, maar het is in beide gevallen niet wat je wilt”, aldus een woordvoerder van de kustwacht.

Over aangespoelde containers of vaten met de peroxide is bij de hulpdiensten vooralsnog geen melding binnengekomen. Mensen die de containers of vaten vinden, moeten er vanaf blijven en de hulpdiensten bellen. Het incident wordt door de Friese Veiligheidsregio gezien als een GRIP 2-situatie, waarvan sprake is bij een incident met gevolgen voor de omgeving, zoals hevige stankoverlast of de ontruiming van enkele gebouwen.

