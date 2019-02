Flatgebouw in Syrische stad Aleppo stort in: 11 doden Redactie

03 februari 2019

05u51

Bron: AD.nl 0 In de Syrische stad Aleppo zijn 11 mensen om het leven gekomen toen een flatgebouw instortte. Onder de doden zijn 4 kinderen, zo meldt het Syrische agentschap SANA. Het gebouw was hevig beschadigd door de jarenlange burgeroorlog in het land.

Volgens SANA bevond het vijf verdiepingen hoge gebouw zich in de wijk Salahuddin, in het oosten van Aleppo, dat jarenlang in handen was van de rebellen. Slechts één kind kon levend onder het puin vandaan worden gehaald.

In 2016 lanceerde het Syrische leger een maandenlang offensief dat uiteindelijk de hele stad onder controle van de regering bracht. Veel gebouwen raakten daarbij beschadigd, maar geld voor wederopbouw is er niet.



Het bijna acht jaar durende conflict in Syrië heeft aan meer dan 400.000 mensen het leven gekost en grote delen van het land vernietigd.