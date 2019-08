Flatbewoner (30) vermorzeld door vallende lift in superdeluxe woontoren New York Tom Tates

23 augustus 2019

16u59

Bron: AD.nl 2 UPDATE In New York is gisteren een 30-jarige bewoner van een superdeluxe appartementencomplex in Manhattan op gruwelijke wijze om het leven gekomen nadat hij werd geplet door een lift. Op het moment dat Sam Waisbren, het slachtoffer, op de begane grond de lift uitstapte en één voet in de lobby had gezet viel de nog volle lift met geopende schuifdeuren plotseling keihard een verdieping omlaag. De man was volgens de politie op slag dood.

De New York Times meldde vanmorgen (Belgische tijd) dat de politie bezig is met een onderzoek naar het schokkende incident. Inmiddels zijn ettelijke getuigen gehoord, net als de beheerder van het gebouw en het onderhoudsbedrijf dat de liften op gezette tijden controleert. Duidelijk is al wel dat, een seconde voordat Waisbren om het leven kwam, een andere man probleemloos was uitgestapt. De andere mensen in de lift kwamen, op wat kneuzingen na, met de schrik vrij. De lift viel met grote snelheid een etage naar beneden en kwam op de kelderverdieping tot stilstand.

3.200 euro maandelijkse huur

Het slachtoffer woonde al geruime tijd in het gebouw. Het appartement dat hij huurde kostte per maand zo’n 3200 euro, inclusief servicekosten voor onder meer de lift. Volgens de vader van Sam Waisbren klaagde zijn zoon de afgelopen tijd regelmatig over de liften die kuren vertoonden. De beheerder van het gebouw kreeg in mei van dit jaar nog een boete van omgerekend ongeveer 1.000 euro omdat de veiligheidsvoorzieningen van een van de liften niet werkten. Zo functioneerde het remsysteem niet dat bij noodsituaties automatisch in actie moet komen. Het mankement werd hersteld, maar de beheerder zou de boete nooit hebben betaald. Of de Amerikaan tijdens het ongeval in de betreffende lift stond, is nog onduidelijk.

Sam was een rustig persoon die bezig was met zijn carrière en nog een heel leven voor zich had Vader van slachtoffer Sam Waisbren (30)

Woest

Hoe dan ook is de vader van het dodelijk slachtoffer woest op de eigenaar van het pand en in breder verband op beheerders van andere hoge gebouwen in de Amerikaanse metropool. “In New York betaalt iedereen een godsvermogen om er te kunnen wonen en het minste dat je dan mag verwachten is dat noodzakelijke voorzieningen als liften goed worden geïnspecteerd en onderhouden.” De vader stelt het zeer moeilijk te hebben met de zinloze dood van zijn zo geliefde zoon. “Hij was een rustig persoon die bezig was met zijn carrière en nog een heel leven voor zich had.”

Na het ongeluk hebben zich meerdere gebruikers van de liften in het pand - The Manhattan Promenade aan 344 Third Avenue - bij media gemeld. Een flatbewoner zei tegen zender ABC7 dat er "voortdurend problemen zijn met de liften die tussen etages stoppen of opeens te snel omhoog of omlaag gaan”. Een andere bewoner sprak van ‘een horrorlift’ die voor de eerste keer tot iemands dood heeft geleid. “Alleen de trappen gebruiken kan helaas niet omdat het pand met 23 verdiepingen veel te hoog is.”

Onderzoek

Het incident wordt momenteel onderzocht door de gemeentedienst die toeziet op de veiligheid van gebouwen in New York. Het Department of Buildings zegt het drama tot op de bodem uit te zullen zoeken. “Liften zijn in New York nog steeds met voorsprong de veiligste manier van verplaatsen”, aldus een zegsman. De dienst wil na de dood van de man ‘de onderste steen boven’. “We zullen niet rusten tot we weten hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen. Niet alleen in dit gebouw maar overal in de stad.”

In New York, een wereldstad vol hoogbouw, zijn naar schatting 70.000 liften waarmee volgens The New York Times vrijwel nooit ongelukken gebeuren. Het gebouw waar softwareontwikkelaar Waisbren sinds vijf jaar met zijn vriendin woonde, heeft 183 appartementen en twee liften voor alle huurders. Politici in New York hebben het stadsbestuur gevraagd om maatregelen. Volgens het Democratische raadslid Savino loopt de stad 20 jaar achter met het ontwikkelen van standaardafspraken voor aannemers en monteurs die met liften werken. “Daardoor lopen New Yorkers een groot gevaar”, aldus Savino.

