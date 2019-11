Flamboyante Franse kok sleept Michelin voor de rechter vanwege een soufflé



27 november 2019

19u35

De beroemde Franse kok Marc Veyrat is in een juridisch gevecht verwikkeld met Michelin vanwege het oordeel dat het gezaghebbende instituut velde over zijn restaurant in zijn jaarlijkse gids. 'La Maison du Bois' verloor begin dit jaar een ster en dat zit Veyrat op zijn zachtst gezegd niet lekker. Hij is niet de enige kok die Michelin wel kan schieten.

De ruzie begon met een soufflé en leidde tot de zaak die vandaag in een Franse rechtbank diende. Veyrats restaurant ging in januari van drie naar twee sterren in de Michelin-gids. De eer van de hoogste notering had Veyrat toen een jaar lang gehad. Marc Veyrat, altijd getooid met een grote hoed, wil dat de inspecteur van Michelin zijn aantekeningen openbaart. Die zouden moeten verklaren hoe het kan dat La Maison du Bois zijn ster is kwijtgeraakt.

Is dat wat je kennis noemt? Het is te gek voor woorden Marc Veyrat

Het zou mis zijn gegaan toen de dienstdoende inspecteur – bij Michelin zijn het geen recensenten maar inspecteurs – dacht dat hij een kaassoufflé kreeg voorgeschoteld met Engelse cheddar. Ondenkbaar, want het gerecht behoort Franse reblochon, beaufort en tomme-soorten te bevatten. “Ik had er saffraan in gedaan en de heer die kwam dacht dat het cheddar was, omdat het geel was. Is dat wat je kennis noemt? Het is te gek voor woorden", zei de chef-kok destijds tegen de Franse site France Inter. De gids vermeldde de soufflé niet in de gids.

Kruistocht

Veyrat is bekend vanwege zijn botanische kookstijl. Hij gebruikt kruiden die hij verzamelt rond zijn restaurants in de Haute Savoie in Frankrijk, de regio die tegen Zwitserland aan ligt. Zijn vlees, melk en eieren komen van boerderijen in de buurt.



De chef zou acht maanden depressief zijn geweest na het verliezen van de derde ster. Hij was in zijn eer aangetast en voelde zich tekortgedaan. Dat was het begin van een kruistocht tegen Michelin. Hij eiste de bon van de inspecteur als bewijs dat hij echt was komen eten en wilde diens aantekeningen ontvangen. Ook wilde hij dat Michelin zijn criteria zou prijsgeven. Eerder had hij juist geprobeerd om uit de gids te blijven, maar daar heeft het culinaire instituut geen gehoor aan gegeven.

Egoïsme

Daardoor belandden de strijdende partijen in de rechtbank van Nanterre, vlakbij Parijs. Veyrat eist een symbolisch bedrag van één euro voor de schade.

Michelin zegt slechts de consument te willen informeren. Tegen persbureau Agence France-Presse zei advocaat Richard Malka dat het gaat om een grondwettelijk recht op het vrije woord. Het zou gaan om een gevalletje ‘pathologisch egoïsme’ van de Franse kok. Michelin eist 30.000 euro schadevergoeding. Malka vindt dat Veyrat het rechtssysteem misbruikt.

Veyrat is niet de enige chef die minder blij is met Michelin. Sushichef Jiro Ono, over wie de bekende documentaire Jiro Dreams of Sushi is gemaakt, verloor vandaag ook een ster omdat zijn restaurant niet meer aan reserveringen doet. Het kelderrestaurant is bekend doordat Barack Obama er at. De oud-president van de VS noemde de sushi de beste die hij ooit had gegeten.

De 94-jarige Jiro Ono wordt beschouwd als een van de beste sushichefs ter wereld. Zijn restaurant Sukiyabashi Jiro Honten heeft plaats voor tien gasten tegelijk en staat sinds 2007 ononderbroken in de Michelin-gids met drie sterren.

De Japanse kok lijkt slachtoffer te worden van zijn eigen succes. Het restaurant van de bebrilde kok, die in de documentaire beschrijft hoe hij inktvis masseert om hem mals te maken, bestaat al sinds 1965. Ono werkt met zijn zoon. Zijn omakase-menu kost omgerekend zo'n 330 euro - daar komt nog btw bij. En drankjes.

Toeristen die nog een plekje willen krijgen bij het beroemde minirestaurant moeten dat via de conciërge van het hotel regelen. Veel Japanse restaurants houden een regel aan dat alleen bezoekers kunnen komen eten die vooraf zijn geïntroduceerd. Afzeggingen hebben in het verleden voor problemen gezorgd.