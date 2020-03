Fitte Brit (51) zwaar getroffen door coronavirus: “Het komt in vlagen, even beter, dan weer pijn die ik nooit eerder voelde” Joeri Vlemings

26 maart 2020

14u26

Bron: The Guardian 0 Het coronavirus heeft de sportieve 51-jarige Brit Andy Hardwick uit Essex erg te pakken. Net zoals de Gentse fotograaf Zeger Carré (54) vanop zijn ziekbed absoluut wou getuigen om anderen te waarschuwen, liet Hardwick eveneens een video opnemen met dezelfde boodschap: “Blijf thuis”. Ook al krijgt hij ze maar met veel moeite gezegd.

Andy Hardwick hapt de hele tijd naar adem, spreekt met horten en stoten. Hij ziet er miserabel en koortsig uit, en zo voelt hij zich ook. Hij kan nauwelijks zijn hoofd rechtop houden. Een schril contrast met de anders zo gezonde man die minstens drie keer per week naar de sportschool gaat. Af en toe heeft hij wel wat last van astma, maar verder niets. Toch nam Covid-19 hem zo flink te grazen dat vrienden hem zelfs eerst niet hadden herkend in de video.

In vlagen

“Mijn wervelkolom doet pijn, mijn rug doet pijn, mijn nek doet pijn. Je wilt liever niet praten, je bent kortademig bij elke beweging, en je wilt je hoofd niet van je kussen tillen”, zegt hij in het filmpje, dat al meer dan 578.000 keer werd bekeken. “Het komt inderdaad in vlagen. Soms gaat het even beter, dan gaat het weer weg... Dit doet echt pijn, zoiets heb ik nooit eerder gehad. Ik wens het mijn ergste vijand niet toe.”

Bij Andy Hardwick, papa van twee kinderen, begon het vrijdag met een “heel droge hoest”, waarvan hij een zere keel kreeg. “Je begint je helemaal beroerd te voelen en je voelt je longen vernauwen.” Aanvankelijk had hij geen koorts. Hij ging slapen met de verwachting dat het wel zou verdwijnen. Een paar uur later werd hij wakker met koorts en kon hij nog maar met moeite ademen. Hij had het ijskoud en kon zich niet verwarmen. Hij had enorm veel dorst. “Hoesten is nu enorm pijnlijk”, beschrijft hij zijn ervaring. “En als je wilt lachen, niet doen, want ook dat is heel pijnlijk.”

Gedrag aangepast

Volgens zijn familie liep Andy Hardwick Covid-19 op tijdens het pendelen naar Londen, waar hij werkt, ook al werkt hij sinds 18 maart van thuis uit.

Woensdagochtend kwam er verbetering in de toestand van Hardwick. Ook zijn vrouw Nicola, die het filmpje op Facebook zette, heeft er harde dagen opzitten. “Je wil hem knuffelen, maar je mag niet. Ik geef toe dat ik heel ongerust was over hoe hij eraan toe was”, zegt ze aan The Guardian. Ze is blij dat de video viraal gaat en op die manier veel mensen kan waarschuwen. Sommigen liet haar al weten dat ze hun gedrag hebben aangepast. “Je waant je onoverwinnelijk, maar dit virus geeft er niet om of je fit, jong of oud bent”, weet Nicola.

De video eindigt met de duidelijke boodschap van Hardwick: “Blijf alsjeblieft weg van elkaar, respecteer elkaar. Als je ouders of grootouders dit krijgen, en ze zijn kwetsbaar of niet gezond, dan mag ik er niet aan denken wat het met hen zal doen. Ze zullen een statistiek worden. Hou het veilig.”

