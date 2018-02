Fitnessmodel (23) raakt verlamd nadat ze rug breekt bij het doen van sit-ups. Maar ze vecht terug Koen Van De Sype

22 februari 2018

07u02

Bron: The Sun 0 Ze had het al ontelbare keren gedaan en kon het als geen ander. Maar toen de Braziliaanse Marcelle Mancuso (23) die noodlottige dag aan een nieuwe reeks omgekeerde sit-ups bezig was, brak de band waarmee ze ondersteboven aan het toestel was vastgemaakt. Ze knalde met de achterkant van haar hoofd tegen de grond en merkte meteen dat ze zich niet meer kon bewegen.

“Alleen mijn ogen deden het nog”, doet de Instagramster uit de stad Sao José do Rio Preto het verhaal. “Ik wist dat ik kalm moest blijven en begon spontaan te bidden.”

Ruggengraat

Mancuso werd meteen naar het ziekenhuis gebracht, waar de dokters vaststelden dat ze tetraplegie had: ze was verlamd van haar nek omlaag. De oorzaak was een breuk in de vijfde wervel van haar ruggengraat (ter hoogte van haar nek), een tweede wervel was verschoven en een derde zelfs verpletterd, waardoor haar ruggenmerg samengeduwd werd. (lees hieronder verder)

De jonge vrouw – die een diploma rechten heeft – werd geopereerd en daarbij werden onder meer zes vijzen en een titanium plaat aan haar ruggengraat bevestigd. De dokters waarschuwden haar echter dat het kon dat ze de rest van haar leven verlamd zou blijven.

Mancuso besloot echter alles te doen wat ze kon om weer te kunnen lopen en bewegen en na drie dagen kon ze al weer een heel klein beetje wiebelen met haar vingers en tenen. Een week later stond ze met de nodige hulp opnieuw rechtop en een maand na het ongeluk zette ze haar eerste stapjes met een looprekje. Drie maanden later slaagde ze erin om weer een eindje te stappen zonder hulp.

Duizelig

“Na vier maanden begon ik oefeningen te doen om mijn benen sterker te maken en na vijf maanden slaagde ik erin om te stappen zonder duizelig te worden of flauw te vallen”, vertelt ze. “Na zes maanden stapte ik rond zonder dat mijn benen vervaarlijk wiebelden.” (lees hieronder verder)

De fysiotherapie was moordend, maar ze gaf niet op. Dag na dag. En ze slaagde erin om weer de oude te worden. “Ik was bereid om te vechten tot de laatste snik”, vertelt ze. “Mijn ouders waren de wanhoop nabij, maar ik zette door. En mijn bewegingsvrijheid kwam beetje bij beetje terug. De dokters stonden er echt van te kijken.”

Fitness

Intussen heeft ze zelfs de weg naar de fitness teruggevonden. Ze doet er zelfs opnieuw omgekeerde sit-ups. “Ik ben actiever dan ooit. Soms voelt het alsof het een nachtmerrie was, waaruit ik wakker ben geworden”, vertelt ze. “Ik heb nu weer een normaal leven.”

En ze heeft de kleine dingen van het leven beter leren appreciëren. “Gewoon al kúnnen opstaan ‘s morgens en zonder hulp van anderen mijn tanden poetsen”, zegt ze. “Ik wil nu zo veel mogelijk mensen inspireren.”

