Fitness opent speciale ‘selfiekamer’ waar je met perfecte licht foto’s van jezelf kan maken KVDS

12 september 2018

19u19

Bron: Stuff 0 Een fitnesszaak in Nieuw-Zeeland is met een bijzonder initiatief gestart. Ze heeft een speciale kamer geopend waar je ongestoord foto’s van jezelf en je fysieke vooruitgang kan maken.

De kamer kwam er omdat de zaak in Christchurch klachten kreeg over leden die de hele tijd foto’s van zichzelf namen – al dan niet met ontbloot bovenlichaam – in de fitnesszaal. Volgens Xenia Traill, de manager van Anytime Fitness Hornby, doen ze dat om hun vooruitgang gedetailleerd vast te leggen. Ook personal coaches gebruiken die techniek.

Shirt

“We hebben leden die graag foto’s nemen voor onze toestellen”, zegt ze. “Sommigen doen daarvoor zelfs hun shirt uit, wat prima is want dat toont dat ze zelfvertrouwen hebben. Maar dat kan andere leden dan weer een beetje een ongemakkelijk gevoel geven.”





Met de selfiekamer is er nu een aparte ruimte waar je zo veel foto’s van jezelf kan nemen als je wil. En er is een extra voordeel om de pil te verzachten. De kamer is zodanig ingericht dat je er jezelf op je voordeligst op de foto kan zetten. Zo is een van de muren bedekt met een gigantische spiegel en is de verlichting zodanig aangepast dat die makkelijk schaduwen op het lichaam laat zien, zodat de contouren van de spieren mooi uit de verf komen. (lees hieronder verder)

Het idee haalde de uitbaatster naar eigen zeggen in een fitnesszaak in Groot-Brittannië. Ze kreeg intussen al positieve feedback van haar klanten. Zo was er zelfs een vrouw die speciaal lid werd omdat ze de post over de selfiekamer voorbij had zien komen op Facebook.

Controverse

Fitness-selfies veroorzaken wel al een tijdje controverse. Ze kunnen de privacy schenden van andere leden van een fitnessclub als ze gepost worden op sociale media en kunnen volgens critici nefast zijn voor het zelfbeeld van mensen die er niet perfect uitzien.

Traill ziet het anders. “Het kan ook een positief verhaal zijn”, zegt ze nog. “Als je traint, verandert je lichaam heel langzaam. Het is anders moeilijk om je progressie in de gaten te houden.”