Fisher-Price waarschuwt: “Al 10 baby’s gestorven in wippertje” ADN

06 april 2019

08u20

Bron: CNN 5 Het Amerikaanse speelgoedbedrijf Fisher-Price en consumentenwaakhond CPSC waarschuwen voor de ‘Rock ‘n Play Sleeper’ van Fisher-Price, nadat sinds 2015 al 10 baby’s zijn omgekomen. Vorige maand viel het tiende dodelijke slachtoffer in het populaire wippertje. Klanten worden opgeroepen om de stoel niet meer te gebruiken als kinderen 3 maanden oud zijn en beginnen rollen.

Alle omgekomen baby’s waren 3 maanden of ouder toen ze tragisch kwamen te overlijden in het bewuste stoeltje. Ze rolden van hun rug op hun buik of zijkant terwijl ze niet waren vastgeklikt. Wat concreet de dood van de baby’s heeft veroorzaakt, is niet duidelijk.

“Een kind dat sterft is een ondenkbare tragedie”, stelt Fisher-Price-manager Chuck Scothon, die benadrukt dat “de slaper voldoet aan alle veiligheidsvoorschriften”. Maar, zo klinkt het, “de slaper is enkel bedoeld voor baby’s tot 3 maanden oud” of concreter tot kleintjes zich kunnen draaien op hun buik. “De overlijdens tonen aan dat sommige consumenten het stoeltje nog steeds gebruiken als kinderen kunnen rollen en dat zonder correct gebruik van het beveiligingssysteem.”



Voorlopig wordt het stoeltje niet uit de handel genomen, aangezien Fisher-Price zijn klanten eerder al waarschuwde het product niet meer te gebruiken als kinderen kunnen rollen en vallen.