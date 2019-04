Fisher-Price roept 5 miljoen wippertjes terug die levensgevaarlijk blijken lva

13 april 2019

05u05

Bron: BBC 1 Het Amerikaanse speelgoedbedrijf Fisher-Price roept bijna vijf miljoen van hun wippertjes “Rock ‘n Play Sleepers” terug na tientallen berichten van gestorven baby’s. De Amerikaanse consumentenwaakhond CPSC maakte dat nieuws gisteren bekend.

Consumentenwaakhond CPSC meldt op hun website dat er sinds het wiegje op de markt is gekomen in 2009, er al 30 baby’s in zijn gestorven. Alle omgekomen baby’s waren 3 maanden of ouder toen ze tragisch kwamen te overlijden in het bewuste stoeltje. Ze rolden van hun rug op hun buik of zijkant terwijl ze niet waren vastgeklikt. Wat concreet de dood van de baby’s heeft veroorzaakt, is niet duidelijk.

In een verklaring bevestigt Mattel, de eigenaar van Fisher-Price, dat ze hun product vrijwillig terugroepen. Het bedrijf zegt er wel bij dat ze niet twijfelen aan de veiligheid van hun stoeltje.

“De slaper is enkel bedoeld voor baby’s tot 3 maanden oud” of concreter tot kleintjes zich kunnen draaien op hun buik. “De overlijdens tonen aan dat sommige consumenten het stoeltje nog steeds gebruiken als kinderen kunnen rollen en dat zonder correct gebruik van het beveiligingssysteem”, zei Fisher-Price-manager Chuck Scothon vorige week al toen het wippertje in opspraak kwam.

“Maar gezien de incidenten waarin het product werd gebruikt zonder de veiligheidsvoorschriften te respecteren, hebben we in samenspraak met CPSC beslist dat het product vrijwillig terugroepen de beste keuze is”, zegt het bedrijf.

Het gaat in totaal om een 4,7 miljoen stoeltjes. Het CPSC roept op meteen te stoppen de wiegjes te gebruiken en Fisher-Price te contacteren voor een terugbetaling.