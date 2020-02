First lady Lesotho beschuldigd van moord op ex-vrouw echtgenoot KVDS

06 februari 2020

15u39 0 Maesaiah Thabane (42) – de first lady van het piepkleine koninkrijkje Lesotho in Zuid-Afrika – wordt beschuldigd van moord op de ex-vrouw van haar echtgenoot, eerste minister Thomas Thabane (80). Volgens lokale media is het land in shock door de feiten.

Lipolelo Thabane werd doodgeschoten voor haar huis in de hoofdstad Maseru. De feiten vonden plaats twee dagen voor de inhuldiging van Thomas Thabane als eerste minister, in juni 2017.

Schietpartij

Op het moment van de schietpartij waren Lipolelo en Thomas Thabane aan het onderhandelen over hun scheiding. Minder dan drie maanden later hertrouwde Thomas Thabane met Maesaiah.





Woensdag verscheen Maesaiah Thabane in de rechtbank. Nu ze officieel in beschuldiging gesteld is voor de moord, moet ze in de cel blijven. Ze wordt er ook van beschuldigd dat ze nog een tweede vrouw probeerde te vermoorden, die bij Lipolelo Thabane was toen ze stierf. (lees hieronder verder)

Politie vertelde aan de Amerikaanse zender CNN dat de first lady een verdachte werd toen ze in januari niet opdaagde voor een ondervraging rond de moord. Dinsdag gaf ze zichzelf aan in een politiekantoor vlakbij de grens met Zuid-Afrika.

De eerste minister heeft intussen zijn ontslag aangeboden, nadat de politieke druk op hem werd opgevoerd. Het is nog niet duidelijk wanneer exact hij zou aftreden.