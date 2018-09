Firenze deelt boetes uit aan snackende toeristen: tot 500 euro voor broodje op straat Redactie

05 september 2018

15u54

Bron: AD.nl 1 Firenze gaat de strijd aan met snackende toeristen in het historische centrum. Wie al snackend betrapt wordt met een broodje, pizza of andere lekkernij in de verkeerde straat, riskeert een boete van 150 tot 500 euro.

Het gaat om vier straten in de binnenstad, de Via de’ Neri, Piazzale degli Uffizi, Piazza del Grano and Via della Ninna. Het snackverbod geldt op piekmomenten (van 12.00 tot 15.00 uur ’s middags en van 18.00 tot 22.00 uur ‘s avonds). "Respecteer de bewoners, handelaars en werkers van deze straat", staat in het Engels en Italiaans te lezen op een poster die eetzaakjes in de betreffende straten hebben opgehangen.

Handgemeen

Vanwege een gebrek aan banken, kiezen toeristen er vaak voor hun hapje op de stoep op te eten, of in portieken van woningen of winkels, waarbij ze het afval bovendien vaak achterlaten. Het zorgt voor ergernis bij met name winkeliers. In augustus leidde dit nog tot een handgemeen tussen de eigenaar van een winkel en een Spaanse familie.



De nieuwe verordening blijft van kracht tot 6 januari 2019. Onduidelijk is of er ook extra mankracht wordt ingezet om de regel te handhaven. Vrijwilligers patrouilleren momenteel al door het centrum rond lunchtijd, maar zij mogen geen boetes opleggen.

Het is niet de eerste keer dat Firenze in actie komt tegen snackende toeristen in de binnenstad. Burgemeester Dario Nardella liet stadswerkers vorig jaar zomer de trappen van kerken natspuiten, zodat mensen er niet op zouden zitten. Dit had niet het gewenste effect, aangezien de trappen door het warme weer snel weer opdroogden.