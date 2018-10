Fiona (23) komt met haar baby in hevige hagelstorm terecht en ze aarzelt geen seconde: ze gebruikt haar lichaam als schild KVDS

Een Australische moeder roept iedereen op om nooit meer met de wagen te rijden tijdens een hagelstorm. De vrouw was gisteren onderweg met haar oma en haar dochter toen ze in zwaar weer terechtkwam en hulpeloos moest toekijken hoe de ruiten van haar auto één voor één sneuvelden. Toen ze zag dat haar kleine meid op de achterbank opeens was blootgesteld aan het nietsontziende natuurgeweld, aarzelde ze geen seconde en gebruikte ze haar eigen lichaam als schild.

Fiona Simpson (23) uit Kingaroy bij Brisbane was bijna thuis toen ze merkte dat de wolken zich steeds dichter begonnen samen te pakken boven de D’Aguilar Highway waarover ze reed. In haar auto zaten haar 78-jarige oma en haar 4 maanden oude dochtertje Clara. Al snel begon het te regenen. Steeds harder. Tot ze amper nog iets kon zien.

Wegmarkeringen

“Ik reed niet snel omdat de zichtbaarheid heel slecht was”, doet ze het verhaal. “Een ogenblik later zag ik zelfs helemaal niets meer voor me. Ik zag niet eens meer de wegmarkeringen. Daarop besloot ik aan de kant te gaan staan. En toen kwam de hagel.”





Het volgende dat de vrouw zich herinnert, is een luide knal. “Ik merkte dat de regen plots naar binnen sloeg en toen ik achter me keek, zag ik dat het venster naast mijn dochter weg was”, gaat ze verder. “Het was zo beangstigend, maar er was geen tijd om bang te zijn.” (lees hieronder verder)

De vrouw draaide zich meteen om en dook over haar zetel naar achteren. Daar gebruikte ze haar lichaam als menselijk schild om haar dochtertje te beschermen tegen de striemende hagel. “Ik keek omlaag en zag dat ze aan het gillen was, maar ik kon niets horen. Zoveel lawaai maakte de storm.”

Verwondingen

Meteen daarna sneuvelde ook de voorruit. Daarop probeerde Fiona zich te verplaatsen, zodat ze ook haar oma kon helpen. Ze kon echter niet verhinderen dat de oudere vrouw ook verwondingen opliep. Toen de storm wat minder hevig werd, reed Fiona met de zwaar beschadigde wagen naar een huis in de buurt en daar riep ze om hulp. De bewoners belden een ambulance. (lees hieronder verder)

“Toen de hulpdiensten aankwamen, ging ik in shock. Mijn hele lichaam was gevoelloos”, gaat ze verder. “In de ziekenwagen besefte ik pas echt dat als ik niet meteen gehandeld had, mijn meisje nu gewond of zelfs dood had kunnen zijn. God weet wat er had kunnen gebeuren.”

Fiona bleek ernstige kneuzingen te hebben over het grootste deel van haar lichaam, maar haar dochter kwam ervan af met lichte blauwe plekken. De grootmoeder van de vrouw was er erger aan toe en moest zelfs in het ziekenhuis blijven. De huid van haar linkerarm was bijna volledig weg en haar rechterarm was helemaal blauw. (lees hieronder verder)

Ondanks alles zou Fiona net op dezelfde manier handelen als ze nog eens in een dergelijke situatie terecht zou komen, zo zegt ze zelf. “Het enige wat telt, is dat we nog allemaal leven. Een wagen kan je vervangen en blauwe plekken kunnen genezen.”

En ze heeft ook nog een goede raad voor anderen. “Het is stormseizoen, wees dus extra alert. Als je weet dat er een storm op komst is, wacht even tot hij over is. Wij wisten het niet en je ziet het resultaat. Ik wist trouwens niet dat hagel zo veel schade kon aanrichten.”