Finse sociaaldemocraten boeken nipte overwinning

15 april 2019

In Finland hebben de sociaaldemocraten volgens de voorlopige resultaten de parlementsverkiezingen van zondag nipt gewonnen. De partij komt met 100 procent van de stemmen geteld uit op 17,7 procent en sleept 40 van de 200 zitjes in het parlement in de wacht.