Finse radio-omroep zendt laatste nieuwsbulletin in het Latijn uit IB

25 juni 2019

00u47

Bron: AFP, The Guardian 0 De Finse publieke omroep Yle heeft deze week zijn laatste nieuwsbulletin in het Latijn uitgezonden. Sinds 1989 werd wekelijks onder de noemer ‘Nuntii Latini’ een samenvatting van het wereldnieuws in het Latijn gegeven. Aan die traditie komt nu een einde.

De laatste jaren was het Nuntii Latini ook online te beluisteren. Wereldwijd beluisterden zo’n 40.000 mensen het nieuwspraatje in het Latijn, waaronder lieden uit het Vaticaan.

Het laatste bulletin werd op 14 juni uitgezonden en ging onder andere in op het verdrag dat de VS en Mexico hebben gesloten over migratie, onderhandelingen tussen de Chinese en Russische presidenten en het naderende einde van het programma, dat “post ferias aestivas non continuabuntur” – “na de zomer niet voortgezet zal worden”.

Uit de hand gelopen grap

De reden voor het stopzetten van het programma is de hoge leeftijd van de makers van het programma, dat ooit als grapje begon. “Dezelfde mensen hebben het week in week uit de afgelopen dertig jaar gedaan en ze zijn de jongste niet meer”, zegt Kaj Farm, programmahoofd van de Finse Radio 1. Aangezien het een lastige klus bleek om vervangers te vinden, werd besloten het programma helemaal af te voeren.

Naast nieuwsbulletins in het Fins en Zweeds, produceert Yle ook bulletins in het Engels, Russisch, Sami, Roma, gesimplificeerd Fins, Karelisch en zelfs gebarentaal (online).