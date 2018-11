Finse premier wijst Rusland met de vinger voor verstoord gps-signaal LH

12 november 2018

17u32

Bron: Belga 0 De Finse premier Juha Sipilä verdenkt Rusland ervan de bron te zijn van een verstoord gps-signaal. De storing zou tijdens een grootschalige oefening van de NAVO de commerciële luchtvaart in het hoge noorden gehinderd hebben.

Trident Juncture 18 is de grootste militaire oefening sinds het einde van de Koude Oorlogvond en vindt plaats tussen de Baltische Zee en IJsland. In totaal nemen zowat 50.000 soldaten uit de 29 NAVO-lidstaten en partnerlanden Finland en Zweden deel. De oefening wordt door de Russen met argusogen gevolgd.

Tijdens de oefening raakte het signaal van het satellietnavigatiesysteem gps verstoord. Volgens de Finse regeringsleider gaat het “bijna zeker om een vrijwillige” verstoring, die de “veiligheid van de burgerluchtvaart in gevaar heeft gebracht”. “Het is mogelijk dat Rusland erbij betrokken is”, zo zei Sipilä tegenover de publieke zender Yle. “Wij weten dat Rusland daartoe in staat is”.

Ook Noorwegen meldde eind oktober gps-problemen. “Het is moeilijk om te zeggen wat de redenen zouden kunnen zijn, maar er zijn redenen om te geloven dat het te maken kan hebben met militaire oefeningen buiten de Noorse grenzen”, zei Wenche Olsen, directeur van de Civil Aviation Authority of Norway

Rusland noemde de beschuldiging "ongegrond". "Wij zijn er niet van op de hoogte dat Rusland iets te maken zou hebben met het falen van het gps-systeem", zei Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov. "Tegenwoordig is er een tendens om Rusland van alle zonden te beschuldigen.”