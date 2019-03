Finse politie rolt kinderpornobende op en vindt gruwelijke beelden waarop kind wordt vermoord

27 maart 2019

De Finse politie heeft een kinderpornobende opgerold. De vijf aangehouden verdachten zouden zes jongens tussen 6 en 15 jaar oud in de periode 2004 tot 2018 hebben misbruikt en dat hebben gefilmd. De opnames werden over zeker zeventien westerse landen verspreid, vooral in Europa.