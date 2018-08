Finse minister wil geen vegetarische dag in het leger: "Niet vechten op bloemkoolsmoothie" ADN

24 augustus 2018

13u24

Bron: Belga 3 Het Finse leger wil dat de manschappen vanaf de herfst twee keer in de week tijdens de lunch of het diner uitsluitend vegetarisch eten krijgen. Het is gezonder en klimaatvriendelijker, luidt het. De minister van Defensie fluit de legerleiding echter terug. "Een leger strijdt niet met kracht uit linzensoep en bloemkoolsmoothie", zegt hij.

Volgens de Finse omroep YLE heeft minister Jussi Niinistö om uitleg van het leger gevraagd.



"Hebt u gehoord over proteïnes of koolhydraten? De manschappen hebben ze nodig", zegt hij. "Voor mij is het goed als het leger spinaziesoep en eieren serveert, maar het is niet oké als iedereen gedwongen wordt hetzelfde te eten."



Uit een enquête zou blijken dat amper een half procent van de dienstplichtigen vegetarisch is. Niinistö noemt de maatregel dan ook een "ideologische keuze".



In de Belgische kazernes bestaat een verplichte vegetarische maaltijd niet, zegt een woordvoerster van het leger. "Het is mogelijk om vegetarisch te eten, maar dat moet wel een dag op voorhand aangevraagd worden."