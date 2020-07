Finse luchtmacht neemt in alle stilte afscheid van hakenkruis als symbool TT

02 juli 2020

11u14

Bron: BBC 1 De Finse luchtmacht heeft zonder veel ruchtbaarheid afscheid genomen van de swastika of het hakenkruis als symbool. Het teken dat vooral met nazi-Duitsland wordt geassocieerd, stond al sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog niet meer op de vliegtuigen zelf, maar kwam nog veel op bepaalde decoraties en emblemen.

De verandering werd voor het eerst opgemerkt door de Finse professor Teivo Teivainen van de universiteit van Helsinki. Op het einde van de Tweede Wereldoorlog werden de hakenkruisen al van de Finse vliegtuigen gehaald, maar ze kwamen wel nog voor op sommige emblemen, uniformen, vlaggen en decoraties van de luchtmacht. Maar in 2017 is de luchtmacht begonnen met het wisselen van het symbool naar dat van het Air Force Command, dat een gele adelaar op een blauwe achtergrond toont.

Het Finse hakenkruis stond sowieso los van het gebruik van het symbool door de nazi's in Duitsland. De Finse luchtmacht gebruikte de swastika, die overigens al duizenden jaren oud is en in het Sanskriet ‘geluk’ of ‘levenskracht’ betekent, al van bij de onafhankelijkheid van het land in 1918, nog lang voor de opkomst van de nazi’s.

Het nieuwe land kreeg zijn eerste vliegtuig toen van de Zweedse graaf Eric von Rosen, die er een blauw-witte swastika op aanbracht omdat hij het een mooi symbool van geluk vond. Pas later werd de swastika door nazi-Duitsland overgenomen. De Finse variant stond op de vleugels van de vliegtuigen trouwens rechtop, in tegenstelling tot de schuine swastika’s op de Duitse vliegtuigen.

De verandering bij de luchtmacht betekent overigens niet dat de swastika nergens meer te zien is in Finland. Zo toont het embleem van de luchtmachtacademie nog altijd een hakenkruis achter een propeller, en bevat zelfs de officiële vlag van de Finse president een gestileerde versie van het symbool. “Voor ons staat de swastika symbool voor vrijheid en onafhankelijkheid”, verklaarde Kai Mecklin, directeur van het Finse luchtmachtmuseum bijvoorbeeld nog in 2018.