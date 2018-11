Finnen spotten met uitspraak van Trump over bosbeheer: “Wij leren harken vanaf onze geboorte” TTR

18 november 2018

21u07

Bron: The Telegraph 2 De Amerikaanse president Donald Trump beweerde gisteren dat “bossen, zoals in Finland, geharkt moeten worden om grote bosbranden te voorkomen”. Op sociale media reageren de Finnen vol ongeloof op de uitspraak van Trump.

De branden, die vorige week uitbraken, hebben een gigantische schade aangericht in Californië. Alleen al in het noorden verspreidde het vuur zich over een oppervlakte van bijna 60.000 hectare. Tot nu toe vielen zeker 76 doden. Meer dan duizend mensen worden nog steeds vermist. Camp Fire is de dodelijkste en meest verwoestende brand ooit in Californië.

Slecht bosbeheer is volgens de Amerikaanse president de oorzaak van de zware bosbranden in Californië. Om te voorkomen dat er nieuwe bosbranden zouden ontstaan, moeten de bossen volgens de Amerikaanse president geharkt worden. “Toen ik de president van Finland ontmoette, zei hij dat zij veel tijd besteden aan harken en schoonmaken van hun bossen”, zei Trump gisteren na zijn bezoek aan verschillende plaatsen in Noord-Californië.

Zijn Finse collega Sauli Niinistö ontkent echter dat hij ooit met Trump over het harken van bossen sprak. “Hij refereerde wellicht aan onze ontmoeting tijdens de herdenkingsplechtigheden van de Eerste Wereldoorlog, vorige week in Frankrijk”, aldus Niinistö in een reactie aan de Finse omroep Yle. “Ik zei hem dat Finland grotendeels uit bossen bestaat, dat we een goed bewakingssysteem hebben en dat we goed zorg dragen voor onze bossen, maar harken, daar hebben we het niet over gehad.”

De opmerkelijke uitspraak van Trump is de Finnen niet ontgaan. Op sociale media circuleren humoristische afbeeldingen en uitspraken. “Er zit een hark in onze baby box. Wij leren immers harken vanaf onze geboorte”, zo staat onder meer in een tweet te lezen.

How do we prevent wildfires in Finland? Raking is the answer. We spend a lot of time on raking and cleaning and doing things like President Trump says. This is the world famous Finnish Baby Box. We learn how to rake when we are born. Gotta go to bed now. Raking starts early. pic.twitter.com/m9fvJVAY3D Aleksi Valavuori(@ Valavuori) link

When #Trump forgets the climate in #Finland is a bit different to California and confuses “raking and cleaning” with snow shoveling. pic.twitter.com/VA1TsVKuGP VeryFinnishProblems(@ SoVeryFinnish) link

Picture from Finland where raking is the reason for not having forrest fires. #RakeAmericaGreatAgain #raking #Trump #RakeNews #Finland pic.twitter.com/xQIaKwdZtH Laura Tiitinen(@ LauraTiitinen) link

Hmph, they seem to grow Trump hairpieces in Northern Finland swamp... 😁 pic.twitter.com/oUgkuNRuau Citizen Halo 🇫🇮🐦(@ haloefekti) link

Well this is sad. Checked the #Finnish #forest and now I'm afraid we have severe risk of #fire #haravointi #raking #Finland #Trump pic.twitter.com/mRtLurpJUp Hanna Kalmari(@ HannaKalmari) link